Ordinul Ferdinand, instituit în 1929, în grad de Colan, licitat la Artmark de la 20.000 de euro

Arme istorice şi obiecte de colecţie, uniforme de paradă, insigne, medalii şi alte atribute ale onoarei şi mândriei militare se regăsesc în licitaţia organizată de Artmark.

O puşcă de vânătoare Holland & Holland, fabricată în 1933 la comanda şefului Legaţiei Regale a României la Tirana, pentru Regele Carol II, decorată cu aur, confiscată şi modificată apoi pentru Nicolae Ceauşescu are un preţ de pornire de 12.000 de euro. Arma de vânătoare este funcţională.

Puşca, cu seria 505, a fost confirmată de producătorul Holland&Holland ca fiind o comandă a domnului A. Buzdugan, membru al Legaţiei Regale A României la Tirana, pentru Maiestatea Sa Regele Carol al României. Arma a fost comandată cu talpă din os, lunetă Zeiss şi ornamente ovale, din aur, cu cifra Regelui şi coroana regală. În prezent, puşca are elementele decorative metalice înlocuite cu unele din aur de 18K, cele două platini având inscripţia „Holland & Holland", iar în partea inferioară a patului având un element metalic inscripţionat cu semnătura „N. Ceauşescu". Greutatea totală a pieselor din aur depăşeşte 200 gr., potrivit Artmark.

Puşcă de vânătoare Holland & Holland, fabricată în 1933



O maşină de criptat „Enigma", folosită de armata germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, model 1941, piesă de muzeu, extrem de rară are un preţ de pornire de 9.000 de euro.

Lotul 197, Ordinul Jartierei, "The Most Noble Order of the Garter", cel mai înalt ordin cavaleresc britanic, instituit de Regele Eduard al III-lea al Angliei în 1340, pandantiv realizat din argint, cu email şi perle, piesă extrem de rară de colecţie, are un preţ de pornire stabilit la 8.000 de euro.

Un alt lot, Katana, realizată de maestrul Morikiyo, perioada Muromachi, semnată şi datată 1558, însoţită de certificat NBTHK, are un preţ de pornire de la 7.000 de euro.

O fotografie de presă surprinzându-l pe Regele Mihai I încercând o mitralieră rusească, 1941, va fi licitată de la 100 de euro.

Şi tot în „Licitaţia de Arme de Colecţie şi Militaria” vor fi scoase la vânzare multe obiecte însemnate de istorie: săbii de paradă purtând cifrul Regelui Carol I, al lui Carol al II-lea sau al Regelui Mihai I sau o fotografie a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, uniforme de paradă, insigne, medalii şi alte atribute ale onoarei şi mândriei militare.