Despre "Desfătare şi petrecere în Bucureştiul fanariot (sec. XVIII - XIX)", în conferinţa Constanţei Vintilă - Ghiţulescu

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu este Doctor în „istorie şi civilizaţie“ la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (2004) şi doctor în sociologie la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti (2012). Cercetător la Institutul de istorie „Nicolae Iorga“. A predat la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti. Colaborator la săptămânalul de cultură Dilema Veche.

Scrieri: Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1780-1860), Humanitas, 2013; În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Humanitas, 2004, reeditare în 2011. Cartea a primit mai multe premii: premiul de debut „Prometeus“ al revistei România Literară (2004), premiul „Nicolae Bălcescu“ al Academiei Române, premiul Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă şi Artă a Academiei Române (2005), premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România (2005). Cartea a fost tradusă în Germania.

Alte scrieri: Focul amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750–1830), Humanitas (2006), tradusă în germană; Evgheniţii, Humanitas (2006) ; Mode et luxe aux Portes de l’Orient. Tradition et modernité dans la société roumaine, Iniciativa Mercurio, Valadolid, 2011; From işlic to top hat: fashion and luxury at the gate of the Orient, Iniciativa Mercurio, Valadolid, 2011; De la işlic la joben. Modă şi lux la Porţile Orientului, Peter Pan, Bucureşti, 2013 (cu fotografii realizate de Cătălin D. Constantin).

Coordonator al următoarelor volume: Penser le XIXe siècle : nouveaux chantiers de recherche, alături de Silvia Marton, Iaşi, 2013; From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth-XXth Centuries), Cambridge Scholars Publishing, 2011; Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, alături de Alexandru-Florin Platon, NEC, 2010 ; Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th–20th Centuries)/Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe-XXe siècles) alături de Ionela Băluţă şi Mihai-Răzvan Ungureanu, NEC, 2008; Spectacolul public între tradiţie şi modernitate: sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii (secolele XIV–XIX), alături de Mária Pakucs Willcocks, Institutul Cultural Român, 2007; Les bonnes et les mauvaises mœurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, EDR, NEC, Bucureşti, 2005, alături de Ionela Băluţă.

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu a fost consultant istoric pentru filmul lui Radu Jude, "Aferim!", premiat cu Ursul de Argint la Berlinale.