Scenariul original „Animale fantastice şi unde le poţi găsi“, de J.K. Rowling, ajunge în librării din 20 februarie

Inspirat de manualul original al lui Newt Scamander, Animale fantastice şi unde le poţi găsi este o poveste nouă şi originală ce marchează debutul scenaristic al lui J.K. Rowling, autoarea îndrăgitelor cărţi din seria Harry Potter devenite bestselleruri internaţionale.



Cartea conţine scenariul scris de J.K. Rowling pentru filmul Animale fantastice şi unde le poţi găsi – o aventură plină de suspans, cu o mulţime de creaturi magice şi de personaje remarcabile. Ediţia în română a scenariului se va găsi în librării din 20 februarie 2017.



Ediţia în limba română a cărţii Animale fantastice şi unde le poţi găsi este disponibilă pentru precomenzi pe site-urile Grupului Editorial ART (www.editura-arthur.ro) până în data de 20 februarie 2017, la preţul special de 33 de lei.



Acţiunea din Animale fantastice şi unde le poţi găsi are loc în 1926, când Newt Scamander îşi încheie turul în jurul lumii, în căutarea şi documentarea celor mai rare creaturi magice. Ajunge şi la New York, unde nu are de gând să stea prea mult. Ar fi trebuit să fie o vizită fără nimic neprevăzut, numai că în peisaj apare un Nemag (aşa se numesc Mageamiii în America) pe nume Jacob şi Newt îşi rătăceşte geamantanul. Când din geamantan scapă câteva animale fantastice, este foarte clar că urmările pot fi grave atât pentru Lumea Vrăjitorilor, cât şi pentru cea a Nemagilor.



Filmul produs de Warner Bros. Pictures după scenariul scris de J.K. Rowling a avut lansarea mondială în data de 18 noiembrie 2016.



Animale fantastice şi unde le poţi găsi este primul film dintr-o nouă serie de aventuri din magosferă. Filmările au avut loc la studiourile Warner Bros. din Leavesden – casa filmelor cu Harry Potter de mai bine de un deceniu – şi în Liverpool. Regizat de David Yates, realizatorul ultimele patru filme cu Harry Potter, filmul reuneşte o parte din vechea echipă, printre care producătorii David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves şi Lionel Wigram.



J.K. ROWLING este autoarea celor şapte cărţi din seria Harry Potter, publicate între 1997 şi 2007, vândute în peste 450 de milioane de exemplare în toată lumea, distribuite în peste 200 de teritorii, traduse în mai mult de 79 de limbi şi ecranizate în opt filme de mare succes.



J.K. Rowling a mai scris trei cărţi inspirate din universul lui Harry Potter, publicate în scopuri caritabile: Quidditch, o perspectivă istorică şi Animale fantastice şi unde le poţi găsi, pentru organizaţia Comic Relief, şi Poveştile bardului Beedle pentru asociaţia caritabilă Lumos, care vine în ajutorul copiilor din medii defavorizate.



În 2012 a fost lansat site-ul Pottermore, unde fanii se pot bucura de texte inedite şi pot descoperi detalii despre lumea vrăjitorilor.



Pe lângă scenariul scris pentru Animale fantastice şi unde le poţi găsi, J.K. Rowling a colaborat la scrierea piesei Harry Potter şi copilul blestemat: Piesă în două părţi, o poveste nouă şi originală scrisă de J.K. Rowling, John Tiffany şi Jack Thorne, şi regizată de Jack Thorne. Piesa a avut premiera la un teatru londonez din West End, în data de 30 iulie 2016, iar în octombrie 2016 Editura Arthur a publicat versiunea în limba română a scenariului repetiţiei cu public.