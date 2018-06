Primele două volume din "Desenul din atelier" de Iolanda Malamen, lansate la Bookfest

Evenimentul de lansare a inclus dezbaterea „Text şi imagine“ unde criticul de artă Ruxandra Garofeanu, publicistul Adrian Mihalache şi eseistul şi criticul literar Ion Bogdan Lefter au susţinut prelegeri despre arta exprimată prin desen de-a lungul unui secol.

Albumul„Desenul din atelier“ este dedicat muncii unor artişti români de prima importanţă. "Punerea în pagină e foarte frumoasă: avem de-a face şi cu texte explicative, şi cu imagini, planşele nu sunt rupte de text. Desenele se degradează foarte uşor la lumină, nu sunt de obicei expuse. Desenul e o prezenţă a intelectului artistului, desenul e una cosa mentale, de aceea publicarea acestor volume este atât de importantă", a spus publicistul şi profesorul Adrian Mihalache.



"Desenul din atelier a rezultat în urmă unui mare efort, deoarece am avut nevoie de material strâns de-a lungul timpului. De foarte multe ori, am schimbat imaginile deoarece artiştii doreau imagini recente. O parte importantă din materialul strâns va sta la baza următoarelor volume, trei şi patru. Am căutat prima respiraţie a omului talentat, fie că vorbesc de pictori, graficieni, desenatori etc. Am găsit lucruri admirabile în toate generaţiile. Aceste cataloage nu sunt complete, dar, la final, patru volume pot reflecta adevărul, frumuseţea şi esteticul desenului în plastica românească. Desenul din atelier este dedicat cercetării în artă şi istoriei artei. Am pus la fiecare autor câte 13 imagini pentru a ilustra perioadele de început, cât şi perioadele de tranziţie de la o stilistică la alta", a declarat Iolanda Malamen.



"Iolanda Malamen acceptă provocările , iar acest album a fost pentru ea o mare provocare, un fel de asumare a desenului românesc. Există 6000 de membri ai Uniunii Artiştilor Plastici în România ( UAPR). Iolanda a selectat, în albumele sale, 125 de artişti, dar nu toţi aparţin UAPR.

Selecţia autorilor a fost făcută pe baza unor cataloage. Apariţia acestor albume pe piaţa cărţii este un eveniment important, iar Institutul Cultural Român demonstrează, în felul acesta, că acordă un binemeritat loc artelor plastice", a afirmat criticul de artă Ruxandra Garofeanu.





În albumul său, Iolanda Malamen nu şi-a impus restricţii , nu a urmărit să ofere o enciclopedie în sensul pur al creionului sau tuşului. Răsfoind paginile cărţilor, observăm mai multe generaţii de artişti din zonele cele mai importante: grafică, pictură, sculptură, tapiserie, arhitectură, literatură, Iolanda Malamen s-a bazat pe contactul vizibil şi ciclic al creaţiilor cu publicul şi cu actul critic, în galerii de artă, în cărţi sau cataloage etc.



"Iolanda face un enorm efort enciclopedic, deoarece a adunat în aceste volume mai mult de un secol de desen. Vorbim de Dimitrie Paciurea care vine din zona desenului de sculptor, dar şi de Tonitza şi de alţi autori postbelici. Găsim aici un enorm dicţionar de artişti. În istoria artei se găsesc desene de multe feluri, ale autorilor care au practicat desenul grafic care nu iese din tehnica strictă a cărbunelui, a creionului sau tuşului. Istoria graficii migrează şi către ale zone devenind un imens spaţiu de interferenţă în care aproape orice îşi poate găşi loc. Autoarea a permis toate extensiile şi avem, astfel, o istorie sub formă enciclopedică a desenului ca spaţiu unde se găseşte un nucleu şi numeroase infiltraţii care ne trimit către istoria artei româneşti în toată vastitatea ei ", a declarat Ion Bogdan Lefter, eseist şi critic literar.



Iolanda Malamen este poeta, proza­toare, cronicar de artă şi pictoriţă. A debutat în anul 1971, cu volumul de versuri « Stare de graţie » la Editura Eminescu. După volumele « O piatră albă pe o piatră neagră », « Floarea care merge », « Îngerul coborît în stradă » publică antologia « Triumful dantelei » la Editura Cartea Românească. În anul 1998, îi apare romanul « Eu, meseria de călău şi melancolica regină ». Urmează « Casă Verdi, Felipe şi Margherita ». Este premiată cu Medalia Academiei Femină, în 1999, iar în anii 2000 şi 2004 este răsplătită cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. În anul 2006 primeşte Premiul APLER pentru jurnalism cultural.



Volumul I. Traduceri în limbile engleză şi franceză : Andreea Dimache, Ioan Andrei Egli, Lidia Moise, Marina Nicolaev, Adelina Puşcaş.

Demersul realizat de Iolanda Malamen este dedicat unor artişti români de primă importanţă, distingându-se prin bogăţia de date şi imagini (peste 1000).



„Aceste cărţi s-au născut din fascinaţia statornică pentru puritatea, sinceritatea şi gestica risipitoare a desenului, dar şi din retorica unor întrebări: De ce îl admirăm din ce în ce mai rar?Câţi dintre noi îi aud respiraţia? Pe cine mai interesează scrierea lui? (…) Am adus în paginile cărţilor mai multe generaţii de artişti, din câteva zone scripturale pregnante: grafică, pictură, sculptură, tapiserie, arhitectură, literatură, bizuindu-mă mai ales pe contactul vizibil şi ciclic al creaţiilor acestora cu publicul şi cu actul critic, în galerii de artă, cărţi, happening-uri ş.a.m.d. Selecţia nu a fost aleatorie, dar nici n-a urmat clişee care funcţionează deseori destul de impetuos în lumea artei.“ – Iolanda Malamen



Primul volum cuprinde lucrări semnate de Victor Brauner, Silvia Cambir, Dan Cioca, Andrei Ciubotaru, Florin Ciubotaru, Aurel Cojan, Onisim Colta, Radu Costinescu, Cornelia Victoria Dedu, Mara Diaconu, Eugen Drăguţescu, Maxim Dumitraş, Suzana Fântânariu, Benedict Gănescu, Marin Gherasim, Georgeta Grabovschi, Sorin Ilfoveanu, Simion Iuca, Tudor Jebeleanu, Rodica Lazăr, Marcel Lupşe, Mircea Muntenescu, Vasile Murivale, Ion Lucian Murnu, Cela Neamţu, Costin Neamţu, Ervant Nicogosian, Vasile Olac, Letiţia Oprişan, Silviu Oravitzan, Anna Maria Orban, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Valeriu Pantazi, Gheorghe Pantelie, Ion Pantilie, Christian Paraschiv, Dragoş Pătraşcu, Ştefan Popescu, Florica Prevenda, Alma Redlinger, Alina Rizea Gherasim, Ana Ruxandra-Ilfoveanu, Dan Stanciu, Mihai Sârbulescu, Anca Seel-Constantin, Elena Surdu Stănescu, Teodora Stendl, Francisc Şirato, Roman Tolici, Angela Tomaselli, Nicolae Tonitza, Alexandru Ţipoia, Aurel Vlad, Mihai Zgondoiu.



Lucrările din volumul al II-lea provin din ateliere artiştilor Nicolae Alexi, Ana Ştefania Andronic, Gheorghe I. Anghel, Ion Anghel , George Apostu, Corneliu Baba, Constantin Baciu, Tudor Banuş, Horia Bernea, Ion Bitzan, Ilie Boca, Traian Brădean, Geta Brătescu, Cristian Breazu, Marcel Bunea, Ştefan Câlţia, Alexandru Chira, Marcel Chirnoagă, Marius Cilievici, Mircea Ciobanu, Vlad Ciobanu, Suzana Dan, Mircia Dumitrescu, Sorin Dumitrescu, Ion Dumitriu , Ion (Alin) Gheorghiu, Vasile Gorduz, Octav Grigorescu, Ioan Iacob, Ion Iancuţ, Adrian Ilfoveanu, Gheorghe Iliescu-Călineşti,Rodica Ion, Maria-Mărgărita Iuca, Luca Jebeleanu, Vasile Kazar, Iacob Lazăr, Ion Lazăr, Felix Lupu, Ligia Macovei, Henry Mavrodin, Gabriela Melinescu, Gili Mocanu, Teodor Moraru, Paul Neagu, Horea Paştina, Neculai Păduraru, Tia Peltz, Valentin Popa, Marilena Preda Sânc, Florin Pucă, Silvia Radu, Mircea Roman, Liviu Russu, Wanda Sachelarie-Vladimirescu, Militza Sion, Anamaria Smigelschi, Done Stan, Ion Stendl, Francisca Stoenescu, Vladimir Şetran, Sabin Ştefănuţă, Vasile Tolan, Mirela Trăistaru, Corneliu Vasilescu, Spiru Vergulescu, Bogdan Vlăduţă, Vladimir Zamfirescu şi Marian Zidaru.



„La fel ca poezia, desenul nu are nici un nonsens. Se aglutinează sau ţâşneşte din albul paginii, din preaplinul unei visări a formelor. E autograf. Se compune eliptic sau dens, provocator ca sens, imprevizibil ca repertoriu imaginar, complicat, cu tentaţii anamorfotice, cu picanterii anatomice şi recuzită nostalgică. Desenatorul poate propune şi registre largi, vide, populate doar de văluri tonale, ca un fundal de palimpsest propice poveştii. Apoi aglomerează într-un ungher un pretext figurativ, în care se răsfiră visul, dicteul grafic al mâinii dând târcoale formei. E pus astfel la lucru lichidul amniotic al desenului.“ – Aurelia Mocanu



