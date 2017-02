„Fata din tren“ a fost desemnată cea mai populară carte din bibliotecile britanice în sezonul editorial 2015 - 2016

Această carte, un thriller psihologic, a fost împrumutată de 72.827 de ori în bibliotecile britanice în perioada 1 iulie 2015 - 1 iulie 2016. Acest fapt înseamnă că aproximativ 200 de copii ale acestui volum au fost împrumutate în fiecare zi în perioada menţionată.

Cartea ”The Girl on the Train” s-a vândut în peste 15 milioane de copii pe plan mondial şi a stat la baza realizării unui film omonim, lansat în 2016, în care rolul principal este interpretat de actriţa Emily Blunt.

Paula Hawkins a crescut în Zimbabwe înainte de se stabili în Marea Britanie, unde a devenit jurnalist financiar pentru publicaţia The Times. A început să scrie romane pe care le-a semnat sub pseudonimul Amy Silver.

”The Girl on the Train” este primul roman publicat sub numele ei real şi se inspiră din momentele în care autoarea privea din interiorul unui tren spre casele şi grădinile britanicilor de rând, în timpul navetei sale zilnice, imaginându-şi secretele acestora.

Continuarea acestui roman, ”Into the Water”, va fi publicată în luna mai.

În România, volumul ”The Girl on The Train” a fost publicat de editura Trei cu titlul ”Fata din tren”.

Pe locurile al doilea şi al treilea în topul celor mai împrumutate cărţi din bibliotecile britanice se află două volume semnate de Lee Child - ”Personal”, respectiv ”Make Me”.

Topul 5 este completat de două volume din seria ”Diaries of a Wimpy Kid”, semnate de Jeff Kinney - ”Diary of a Wimpy Kid” şi ”Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”.

BBC a publicat şi un top al celor mai împrumutaţi autori din bibliotecile britanice în aceeaşi perioadă. Scriitorul american James Patterson, un cunoscut autor de romane poliţiste, ocupă primul loc în acest clasament, pentru al 10-lea an consecutiv. Romancierul american este urmat în clasament de patru autori de cărţi pentru copii - Julia Donaldson, Daisy Meadows, Roderick Hunt şi Francesca Simon

Clasamentul a fost realizat de Public Lending Right, o asociaţie care distribuie redevenţe scriitorilor atunci când cărţile lor sunt împrumutate din librăriile britanice. Autorii primesc 7,8 pence pentru fiecare volum împrumutat, până la plafonul maxim de 6.600 de lire sterline (7.640 euro).