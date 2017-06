Romanul „Exit 45. Tragedie academică americană” de Radu Jörgensen, lansat în Bucureşti VIDEO

„Exit 45” este un roman academic american. Acţiunea de secol XXI descoperă o Americă scindată între radicali şi conservatori, între diferitele grupuri etnice, între intervenţionişti şi pacifişti, între cei militanţi-cu-tot-dinadinsul şi cei alergici-la-orice-idee-de-schimbare, între profesori şi studenţi, între Wall Street şi main street. Personajele vin din medii diferite ca ortodoxia sârbească şi catolicismul polonez, din China mai nou capitalistă şi Argentina pampasurilor lovite de secetă. Stereotipurile sunt deconstruite şi reconstruite, un fir narativ e vecin cu „Conversaţia lui Coppola”, thriller psihologic, dacă vreţi, iar altul se trage din marşul de la Selma, Alabama. Romanul nu respectă tabuuri, e un studiu de sistem şi are ritmul unei autostrăzi americane: goană cu motorul turat la maximum, depăşiri legale şi ilegale, frână până la zero, aşteptare panicată, plecare în trombă şi, din nou, goană susţinută.





Radu Jörgensen este romancier, traducător, jurnalist, inginer geofizician şi matematician român stabilit în Statele Unite, s-a născut în 1962, la Iaşi. Este absolvent al Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti şi al Facultăţii de Inginerie Geologică şi Geofizică de la Universi- tatea din Bucureşti (1987). La nivel postuniversitar, a studiat ziaristica, la Universitatea din Göteborg, şi pedagogia generală şi matematică, la Universitatea din Växjö, Suedia. În 2004 a obţinut în S.U.A. titlul de Master of Science in Mathematicsla Universitatea din Birmingham, Alabama.În 1990 a publicat în revista 22 şi în săptămânalele „Expres” şi „Phoenix”, unde a ocupat, pe rând, şi funcţia de redactor. Din vara aceluiaşi an, a trăit, până în 2003, în Suedia, timp în care a colaborat cu reportaje culturale şi comentarii politice la săptămânalele „Expres Magazin”, „Românul”, „Tinerama” şi la revista Fundaţiei Culturale – „Curierul românesc”. Peste o sută de articole semnate Radu Jörgensen au apărut în presa română, dar şi în cea suedeză, în acei ani, printre publicaţiile scandinave care i-au găzduit materialele numărându-se „Göteborgs Posten”, „VLT”, „IDag Göteborgs-Tidningen”, „Metro” şi „Sala Allehanda”. În 1992 a semnat regia şi scenografia spectacolului „Priveşte înapoi cu mânie”, montare după piesa omonimă a britanicului John Osborne, la Studio Westmannia din Västerås. Tot în anii ’90 a tradus din limba suedeză „Roseanna” de Sjövall-Wahlöö, Univers 1997, „Moartea unui pornograf” de Jacques Werup, Scandic 1998 şi „Cele mai bune intenţii” de Ingmar Bergman, Univers 2000. A debutat ca romancier cu „Clovnul din lemn de gutui”, Editura Nemira 1998, în urma câştigării Premiului Nemira. Această sagă a imigrantului european, bine primită de critica literară, a fost reeditată în 2011 într-o formă revăzută, adăugită şi definitivă la Editura Cartea Românească, sub titlul „Se respinge (AVSLÅS)”. Din 2007 până în 2009 Radu Jörgensen a susţinut rubrica permanentă America fără prejudecăţi în revista Observator Cultural, unde continuă să publice şi azi. Eseuri şi texte literare semnate de el au mai apărut în Dilema şi pe site-ul cultural LiterNet.ro. În prezent este conferenţiar universitar în domeniul matematicii la un colegiu din Maryland, S.U.A., şi corespondent la diferite publicaţii europene.