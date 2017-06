Diversitate pe străzile Sibiului la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu 2017

„Spectacolele de stradă sunt forţa acestui festival, iar calitatea lor a crescut de la an la an. Pentru ca sibienii şi cei care vin în Sibiu special pentru festival să se poată bucura de calitate şi diversitate în artele spectacolului, Piaţa Mare, Pietonala Bălcescu, Piaţa Mică şi alte spaţii în aer liber primesc cele mai importante companii în artele spectacolului de stradă care dau farmecul, emoţia şi marea aşteptare pe care Festivalul le aduce an de an”, spune Constantin Chiriac, Preşedintele FITS.

Compania franceză de teatru Cie Remue Menage dă startul spectacolelor outdoor din cea de-a XXIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. „Incursiune în abis” este o paradă de lumini purtată de ritmul tobelor taiko şi de sunete electronice, acompaniate de meduze, stele strălucitoare, un cal de mare maiestuos şi de Diavoli de Mare pe picioroange. Circ, muzică, foc, elemente pirotehnice – toate acestea ne poartă într-un univers ce îmbină tărâmul subacvatic cu cel terestru.

„Acei oameni minunaţi şi maşinăriile lor visătoare” vin din Franţa să anime pietonala Nicolae Bălcescu, îmbinând instalaţiile mecanice cu circul, muzica şi teatrul. Creaţiile companiei P.I.P.O.T.O.T.A.L sunt inspirate dintr-o lume a visului patronată de artificii.

Comparsa Las Monjas ne aduc „Farmecul Carnavalului”! Cu o energie debordantă, muzică şi dans, lasă loc unor explozii de culori. O atmosferă pe cât de juvenilă, pe atât de extravagantă, condusă de 100 membri plini de entuziasm.

Teatro Laboratorio Isola di Confine îmbină elemente din Commedia dell’Arte cu muzica pop şi cea clasică. „Pulcinella în paradă” este o incursiune fantastică în teatrul italian de stradă: improvizaţii, măşti, muzică şi multă voie bună!

Din Coreea de Sud, „Zâna, cerbii şi tăietorul de lemne” ne dau întâlnire cu o marionetă-gigant de 6 metri, cerbi care ţopăie pe picioroange cu arcuri, un cocoş-robot şi familia-de-feţe-zâmbăreţe. Basmul tradiţional sud-coreean „Zâna şi Tăietorul de Lemne” este transpus în faţa publicului, pe stradă, sub forma unei reinterpretări teatrale pline de magie.

Vor fi dedicate patru zile de festival unuia dintre cei mai mari creatori de circ din lume, David Dimitri, iniţiativă pe care FITS intenţionează să o aplice şi în următorii ani, cu alte companii similare. Este un cadou oferit de festival comunităţii sibiene (şi nu numai), fiind primul spectacol de acest gen care are loc într-un cort de circ, la Baza Hipică Sibiu.

„În aplauzele voastre... Omul-Circ!”, eveniment prezentat de Dedeman, este un spectacol de circ contemporan creat şi interpretat de un singur om, fără animale şi fără alt suport de scenă, fiind o combinaţie inovatoare de acrobaţii, mers pe sârmă, muzică şi trapez. Prestaţia sa poate fi asemuită cu manifestul unui artist „de un talent nebun” (apreciere făcută de faimosul Maurice Béjart) care vrea să interpreteze cel mai îndrăzneţ spectacol de circ din toate timpurile. Îl puteţi vedea pe David Dimitri, Omul-Circ, zilnic, în perioada 15 – 18 iunie, după următorul program: joi, 15 iunie şi vineri, 16 iunie, de la ora 19:00; sâmbătă, 17 iunie, de la ora 13:00 şi de la ora 19:00, iar duminică, 18 iunie, de la ora 13:00.

Accesul publicului la evenimentele de stradă programate în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu este gratuit. Pentru spectacolele de interior, accesul se face pe baza tichetelor emise la Agenţia Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17, în următorul interval: 29 mai – 2 iunie, de la ora 9:00 – 20:00; sâmbătă şi duminică, 3 şi 4 iunie, de la ora 10:00 – 15:00, iar din 5 până în 18 iunie, agenţia funcţionează în intervalul 9:00 – 20:00. Bilete pot fi achiziţionate şi online, prin portalul www.eventim.ro, sau din reţeaua naţională a magazinelor Germanos, Orange şi Vodafone, Librăriile Humanitas şi Cărtureşti.