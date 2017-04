Bob Dylan a primit, într-o ceremonie privată care a avut loc sâmbătă, medalia de aur şi diploma Nobel

Bob Dylan a primit, într-o ceremonie privată care a avut loc sâmbătă, medalia de aur şi diploma aferente premiului Nobel pentru Literatură, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză, informează AFP.

Medalia de aur şi diploma i-au fost înmânate lui Bob Dylan într-o ceremonie privată care a avut loc la Stockholm şi la care au participat 12 membri ai Academiei.

Informaţia a fost oferită de Sara Danius, secretarul permanent al Academiei Suedeze. ”A privit îndelung medalia de aur, mai ales reversul minunat realizat - un tânăr care stă sub un laur şi îşi ascultă muza”, a sscris Danius pe blogul său.

Primul compozitor care primeşte acest premiu, Bob Dylan se alătură unui grup din care fac parte scriitori precum Thomas Mann, Samuel Beckett, Gabriel Garcia Marquez şi Doris Lessing.

Ceremonia a avut loc într-un spaţiu ţinut secret. Întâlnirea lui Dylan cu membrii Academiei a avut loc sâmbătă, înaintea primului concert pe care artistul l-a programat anul acesta la Stockholm, eveniment care a deschis turneul european, în care îşi va promova cel mai recent album, ”Triplicate”. Al doilea concert al lui Dylan în capitala suedeză va avea loc duminică.

Bob Dylan nu a livrat discursul de primire a premiului Nobel, la această întâlnire. Discursul, numit Lecţia Nobel, trebuie prezentată dacă doreşte să primească suma de bani asociată acestei distincţii - 891.000 de dolari (8 milioane de coroane suedeze).

El are răgaz până pe 10 iunie să transmită discursul, care poate lua orice formă (mesaj video sau chiar un cântec) de primire a distincţiei.

”Academia are motive să creadă că va primi o versiune înregistrată”, a mai spus Danius.

Cântăreţul american Bob Dylan a câştigat, pe 13 octombrie, premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru ”crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Majoritatea compoziţiilor sale au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără ”The Times They Are a-Changin'” (1964), ”Blonde on Blonde” (1966), ”Oh Mercy” (1989), ”Good as I Been to You (1992)” şi ”Together Through Life” (2009). În cariera sa de peste 55 de ani a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, ”Things Have Changed" din ”Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur. Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile sale au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.