Amos Oz şi Ismail Kadare, printre scriitorii nominalizaţi pe lista lungă pentru Man Booker International Prize 2017

O satiră chineză la adresa comunismului, o repovestire a mitului lui Robin Hood în Republica Congo şi o poveste despre maturizare în Ierusalimul divizat fac parte dintre cele 13 cărţi - scrise în 11 limbi - care au fost selectate pe lista lungă pentru Man Booker International Prize.

Cărţile din Europa domină lista lungă, alături de două volume din Israel şi câte unul din China, Albania şi Argentina.

Cele 13 romane nominalizate pe lista lungă de la Man Booker International Prize 2017 sunt următoarele: ”Compass”, de Mathias Enard (Franţa), ”Swallowing Mercury”, de Wioletta Greg (Polonia), ”A Horse Walks Into a Bar”, de David Grossman (Israel), ”War and Turpentine”, de Stefan Hertmans (Belgia), ”The Unseen”, de Roy Jacobsen (Norvegia), ”The Traitor’s Niche”, de Ismail Kadare (Albania), ”Fish Have No Feet”, de Jón Kalman Stefánsson (Islanda), ”The Explosion Chronicles”, de Yan Lianke (China), ”Black Moses”, de Alain Mabanckou (Franţa), ”Bricks and Mortar”, de Clemens Meyer (Germania), ”Mirror, Shoulder, Signal”, de Dorthe Nors (Danemarca), ”Judas”, de Amos Oz (Israel), şi ”Fever Dream”, de Samantha Schweblin (Argentina).

Scriitorul albanez Ismail Kadare, în vârstă de 81 de ani, care a fost primul scriitor recompensat cu Man Booker International Prize în 2005, este nominalizat în acest an cu ”The Traitor’s Niche”, ce prezintă povestea unui curier din Imperiul Otoman care primeşte sarcina de a transporta capetele tăiate ale adversarilor unui sultan.

Pe lista lungă se află alţi trei scriitori care au fost nominalizaţi în trecut la acest premiu. Israelianul Amos Oz, care la vârsta de 77 de ani a publicat în acest an ”Judas”, primul său roman după o pauză de un deceniu, a fost nominalizat în 2007 la acest trofeu pentru întreaga sa operă. Alain Mabanckou, un scriitor francez născut în Republica Congo, a fost nominalizat în 2015 şi va concura, din nou, în acest an cu romanul ”Black Moses”, dedicat unui personaj care se aseamănă cu Robin Hood. Scriitorul chinez Yan Lianke, nominalizat anul trecut cu ”The Four Books”, va concura încă o dată şi în 2017 cu volumul de satiră ”The Explosion Chronicles”, o fantezie suprarealistă despre un sat care se numeşte Explosion şi care este transformat dintr-o dată într-o metropolă în plin avânt.

Cele 13 volume selectate pe lista lungă au fost alese dintr-un număr de 126 de propuneri făcute de juriul acestui trofeu literar prestigios, alcătuit din preşedintele Nick Barley - directorul Festivalului Internaţional de Carte de la Edinburgh -, traducătorul Dan Hahn, scriitoarele Elise Shafak şi Chika Unigwe şi poeta Helen Mort.

Lista finală a romanelor nominalizate la Man Booker International Prize va fi anunţată pe 20 aprilie.

Câştigătorul acestui premiu va fi anunţat la Londra, pe 14 iunie.

Acest trofeu anual, care recompensează cel mai bun roman de ficţiune din lume tradus în limba engleză, este însoţit de un cec în valoare de 50.000 de lire sterline, care este împărţit între autorul şi traducătorul cărţii.

În 2016, premiul Man Booker International a fost atribuit scriitoarei sud-coreene Han Kang pentru volumul ”The Vegetarian”.