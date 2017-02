Al cincilea roman din seria „Millennium“ se va intitula „Bărbatul care îşi căuta umbra“ şi va fi lansat pe 7 septembrie

Anunţul referitor la titlul şi data lansării acestui volum, ce prezintă noile aventuri ale eroinei Lisbeth Salander, a fost făcut vineri de reprezentanţii editurii Norstedts.

La fel ca volumul precedent din serie, noul opus va fi semnat de David Lagercrantz, un fost jurnalist care a devenit celebru cu o biografie a fotbalistului Zlatan Ibrahimovic, ce a fost lansată în 2013.

”La începutul noului volum, Lisbeth Salander ispăşeşte o scurtă pedeapsă într-o închisoare pentru femei din Flodberga şi face tot ce îi stă în putere petnru a evita conflictele interne dintre prizoniere”, afirmă editura Norstedts, care a publicat pe contul ei de Twitter o fotografie cu coperta acestei cărţi.

David Lagercrantz a preluat franciza literară ”Millennium” după moartea creatorului ei, scriitorul şi jurnalistul suedez Stieg Larsson, decedat în 2004.

Primele trei romane din seria ”Millennium” au fost scrise de Stieg Larsson. Primul roman din serie, ”Bărbaţi care urăsc femeile” (”The Girl With The Dragon Tattoo”), a fost lansat în 2005 şi a fost urmat de volumele ”Fata care s-a jucat cu focul” (”The Girl Who Played With Fire”), în 2006, şi ”Castelul din nori s-a sfărâmat” (”The Girl Who Kicked the Hornets' Nest”), în 2007.

Al patrulea volum din serie, intitulat ”Prizonieră în pânza de păianjen” (”The Girl In The Spider's Web”), scris de David Lagercrantz, a fost publicat în 2015.

În România, toate cele patru volume au fost publicate de editura Trei.

Primele trei romane din seria ”Millennium” au fost adaptate pentru marele ecran în Suedia, sub forma a trei lungmetraje ce au fost extrem de bine primite de public şi de criticii de cinema. Cele trei pelicule, lansate în 2009, i-au avut ca protagonişti pe actorii Noomi Rapace şi Michael Nyqvist.

Cineastul american David Fincher a regizat în 2011 o adaptare cinematografică - ”Fata cu un dragon tatuat/ The Girl With The Dragon Tattoo” - a primului roman din seria ”Millennium”, în care rolurile principale au fost interpretate de Rooney Mara şi Daniel Craig.

Recent, presa de specialitate americană a anunţat că producătorii de la Hollywood au decis să continue această franciză cinematografică americană şi au început producţia pentru al doilea film din serie. Rooney Mara a confirmat deja că va interpreta încă o dată rolul Lisbeth Salander, însă nu se ştie deocamdată dacă Daniel Craig va reveni în rolul personajului Mikael Blomkvist.

Primul film din seria americană i-a adus actriţei Rooney Mara o nominalizare la Oscar, iar pelicula a câştigat un premiu Oscar la categoria ”cel mai bun montaj”.

”Millennium” este o serie de romane poliţiste suedeze, creată de Stieg Larrson. Personajele centrale din această saga literară sunt Lisbeth Salander, o tânără în jurul vârstei de 25 de ani, care deţine o memorie fotografică, pasionată de computere, dar cu aptitudini sociale reduse, şi Mikael Blomkvist, un jurnalist de investigaţie şi editor al unei reviste care se intitulează Millennium.

Stieg Larsson intenţiona să scrie 10 romane în această serie, însă în urma morţii sale subite din 2004, doar trei dintre romane au fost finalizate. Toate trei au fost publicate postum, în anii 2005, 2006 şi 2007. Franciza ”Millennium” a fost revitalizată de editura Norstedts în 2015 cu ajutorul scriitorului suedez David Lagercrantz, care a publicat cel de-al patrulea roman din serie, păstrâng personajele inventate de Stieg Larsson şi inspirându-se din stilul literar al acestuia.

Romanele din seria ”Millennium” au fost traduse şi publicate în peste 50 de ţări şi s-au vândut în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial.

În 2015, publicarea de editura Norstedts a celui de-al patrulea volum i-a nemulţumit pe unii dintre francizei ”Millennium”. Fosta parteneră de viaţă a scriitorului Stieg Larsson, exclusă de pe lista de moştenitori pe motiv că nu era căsătorită cu romancierul, a denunţat acel proiect, pe care l-a considerat ”comercial”. Alţi apropiaţi ai lui Stieg Larsson au spus în presa suedeză că revitalizarea francizei ”Millennium” reprezintă ”un jaf de morminte”.

Acest lucru nu a împiedicat cel de-al patrulea roman din serie, ”Prizonieră în pânza de păianjen”, să aibă un succes fenomenal. Volumul a fost lansat în 47 de ţări şi s-a vândut în peste 6 milioane de copii.

Cel de-al cincilea roman din seria ”Millennium” va fi lansat pe 7 septembrie în 26 de ţări.