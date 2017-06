VIDEO Cristi Puiu, dublu eveniment la TIFF: lansare de DVD şi expoziţie foto „Sieranevada“

Expoziţia lui Puiu a coincis cu deschiderea "Centrului de Interes", un spaţiu amplu, cu mai multe galerii şi spaţii de creaţie, inaugurat cu acest prilej pe mai multe etaje ale unei foste fabrici din apropierea gării clujene. În cadrul expoziţiei sunt prezentate mai multe imagini pe care regizorul le-a realizat mergând prin Bucureşti, inclusiv fotografii în care apar atelierul său de pictură, dar şi fiica sa, Zoe (foto jos).

Sute de persoane au luat parte la eveniment, iar expoziţiile vernisate au fost îndelung discutate de cei prezenţi, fie că vorbim de instalaţii video sau de sculpturi şi picturi ale unor artişti contemporani.

"Sunt fotografii pe care le-am făcut în timp ce lucram la film, fotografii pentru afiş. Am făcut foarte multe şi din astea am ales, le-am sortat şi am rămas cu fotografia afişului. Şi-apoi m-am trezit cu vreo două sute de fotografii pe care n-am vrut să le arunc. Şi din astea 200 am mai ales, am ajuns la vreo 108, pe care le-am pus în carte, iar din carte am ales împreună cu galeristul Sorin Neamţu vreo 40, pe care le găsim în expoziţie", a precizat Cristi Puiu la vernisaj.