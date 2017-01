Se completează competiţia Berlinalei 2017

Competiţia şi Berlinale Special din cadrul celei de-a 67-a ediţii a festivalului sunt complete.



Potrivit site-ului evenimentului, 18 din 24 de filme selectate în competiţie vor concura pentru Ursul de Aur şi Ursul de Argint, iar 22 de pelicule vor avea premiere mondiale în cadrul festivalului.



Ultimele trei filme anunţate sunt ”Final portrait” (Marea Britanie - Franţa), de Stanley Tucci, cu Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner şi Sylvie Testud în distribuţie, animaţia ”Hao ji le/ Have a Nice Day” (China), de By Liu Jian, şi ”Sage femme/ The Midwife” (Franţa - Belgia), de Martin Provost, cu Catherine Frot, Catherine Deneuve şi Olivier Gourmet în rolurile principale.



Pelicula lui Stanley Tucci va fi prezentată în afara competiţiei.



În competiţia Berlinalei participă filme din Austria, Belgia, Brazilia, Chile, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Hong Kong-China, Ungaria, India, Irlanda, Japonia, Liban, Norvegia, China, Polonia, Portugalia, România, Senegal, Slovacia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Marea Britanie şi Statele Unite.



România va fi reprezentată în competiţia oficială de pelicula ”Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer.



Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei zece tineri actori europeni selectaţi în programul Shooting Stars, organizat între 10 şi 13 februarie, de European Film Promotion (EFP), şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie. Proiectul ”The Deer”, de Bogdan George Apetri, a fost selectat la Berlinale Co-Production Market 2017. Actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu şi operatoarea Carmen Tofeni se numără printre cei 250 de tineri cineaşti aleşi din 71 de ţări pentru a participa în programul Berlinale Talents.



Programul Berllinale Special va prezenta lucrări recente ale cineaştilor contemporani, documentare, formate inedite, dar şi seriale din întreaga lume.



Treisprezece filme au fost selecţionate în acest program, printre acestea numărându-se producţii din Belgia, Canada, Cuba, Luxemburg, Mexic şi Spania.



Şase seriale din Marea Britanie (”SS-GB”), Statele Unite (”Patriot”), Germania (”4 Blocks” şi ”Der gleiche Himmel/ The Same Sky”), Franţa (”Black Spot”) şi Danemarca (”Below The Surface”) au fost, de asemenea, selectate în program.