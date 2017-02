Românii au talente la Berlinale

Filmul lui Călin Peter Netzer,„ Ana, mon amour“, a fost selectat în competiţia Festivalului de Film la Berlin, care se va desfăşura în perioada 9-19 februarie. Filmul va avea premiera pe 17 februarie şi va mai avea încă trei proiecţii pe 18 februarie îbn Berlinală. Filmul „Poziţia copilului“, de acelaşi regizor, a fost distins cu premiul Ursul de Aur la Berlinală în 2013.

Actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan se numără printre cei 250 de tineri cineaşti aleşi din 71 de ţări pentru a participa în programul Berlinale Talents din cadrul Festivalului de Film de la Berlin. În perioada 11 - 16 februarie, Berlinale Talents, aflat la a 15-a ediţie, se va desfăşura sub tema „Courage: Against All Odds“/„ Dovezi de curaj când te aştepţi mai puţin“.

Vor avea loc peste 100 de evenimente, iar invitatul special al programului este sculptorul bulgar Christo Vladimirov Javacheff. „Din 2003, am primit aici 5.128 de talente, iar 100 dintre acestea au revenit la festival. Această reţea extinsă simbolizează schimburile culturale dincolo de orice graniţă“, a declarat directorul festivalului, Dieter Kosslick.

Un comitet internaţional de selecţie a ales 250 de talente dintre 2.711 aplicanţi din 127 de ţări, bazându-se pe realizările anterioare şi impactul şi relevanţa muncii lor în ţările de origine. La ediţia de anul acesta vor participa 106 regizori, 49 de producători, 15 actori, 5 scenarişti, 17 directori de imagine, 14 monteuri, 13 designeri, 8 critici de film, 10 distribuitori şi agenţi de vânzări, 6 compozitori şi 8 sound designeri. Pe lângă aceştia, au fost selectate 40 de proiecte - documentare, lungmetraj de ficţiune şi scurtmetraj - pentru programul Project Labs.





1. Alexandru Potocean (foto sus) s-a născut pe 26 aprilie 1984, a jucat în peste 25 de filme, între care ”Hârtia va fi albastră”, de Radu Muntean şi ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu. În 2016, el a putut fi văzut pe marile ecane în lungmetrajele ”Dincolo de calea ferată”, de Cătălin Mitulescu, şi ”03.ByPass”, regizat de Nap Toader, precum şi în scurtmetrajul "Nu există-n lumea asta", de Andreea Vălean.

2. Ioana Mischie (foto dreapta), născută în 1989, este scenaristă şi regizoare, portofoliu său cuprinzând filme şi experimente narativ-interactive. Este absolventă a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti, în cadrul căreia îşi continuă studiile doctorale în transmedia storytelling. A regizat două seriale de film documentar pentru platforma 4OD din Londra. A participat la programe internaţionale precum Berlinale Script Station (2012), Locarno Academy Meetings (2012), International Screenwriters Pavilion Cannes (2014), Sundance Workshop in Italy (2015) şi The Steamer Salon (2016).

3. Andra Popescu este producător. În 2016, cu filmul ”Holy Cow” (coproducţie România, Germania, Azerbaidjan; 2015), în regia lui Imam Hasanov, a fost prezentă la Festivalului Internaţional de Film de la Linz şi la festivalului internaţional This Human World de la Viena.

4. Carmen Tofeni a lucrat la 14 filme - scurtmetraje şi lungmetraje de ficţiune, dar şi documentare. Între proiectele cinematografice la care a colaborat se numără ”Comoara”, de Corneliu Porumboiu, ”Afacerea Est”, de Igor Cobileanski, iar în 2017 lucrează la ”What About Love”, de Klaus Menzel.

5. Matei Truţă (foto jos) este al cincilea român selecţionat anul acesta la Berlinale Talents, este distribuitor de film şi lucrează la Transilvania Film, companie care aduce pe piaţa din România filme europene prestigioase, premiate la cele mai importante festivaluri, dar produce şi filme ale unor regizori români. Lista de producţii româneşti distribuite de Transilvania Film include titluri precum Legături bolnăvicioase (R. Tudor Giurgiu), cel mai de succes film românesc al anului 2006, Hârtia va fi albastră (R.Radu Muntean), Katalin Varga, spectaculosul debut al regizorului Peter Strickland, premiat la Festivalul de la Berlin 2009 cu Ursul de Argint pentru contribuţie artistică deosebită, Caravana Cinematografică (R. Titus Muntean), Ursul, (R. Dan Chişu), Tatăl Fantomă (R. Lucian Georgescu) sau Undeva la Palilula (R. Silviu Purcărete), Despre oameni şi melci (r. Tudor Giurgiu), "Rocker", regia Marian Crişan, Killing Time (Florin Piersic Jr.) sau "Câinele Japonez" (R. Tudor Cristian Jurgiu).

6. Monica Stan este o scenaristă româncă, actualmente rezidentă în Belgia. Ea a lucrat, în 2013, alături de regizorul belgian Kenneth Mercken şi producătorul Marcian Lazăr, în Veneţia, la construcţia scenariului şi a planului de producţie pentru lungmetrajul "Imaculat", în cadrul Bienalei veneţiene. De asemenea, este co-scenaristă a peliculei "Marissa", regizată de Eva Pervolovici. Împreună au mai lucrat la alte două filme de scurtmetraj.

Urs de Aur, în 2013

Călin Peter Netzer s-a născut la data de 1 mai 1975, la Petroşani. La vârsta de opt ani emigra cu întreaga sa familie în Germania, stabilindu-se în oraşul Stuttgart, unde a absolvit şcoala primară şi liceul. După Revoluţia Română din 1989 a revenit în ţară, unde s-a înscris la Academia de Teatru şi Film I.L.Caragiale din Bucureşti, secţia Regie-Film. Primul său lungmetraj intitulat „Maria“, este o coproducţie România-Franţa-Germania şi a fost foarte bine primit de către public şi critica de specialitate, fiind selectat în festivaluri prestigioase din întreaga lume şi acumulând numeroase premii, cum ar fi cele de la Festivalul Internaţional Locarno (2003), Festivalul de film de la Cottbus (2003) sau cel de la Festróia – Tróia (2004). Netzer este cunoscut publicului român şi pentru cel de-al doilea lungmetraj al său, „Medalia de onoare“, cu Victor Rebengiuc în rolul principal, film premiat în străinătate, cu mult înainte de premiera oficială în ţară.





„Poziţia copilului“, a cărui premieră mondială a avut loc chiar la Berlin, pe 11 februarie 2013, a primit trofeul Ursul de Aur pentru cel mai bun film, la cea de-a 63-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, imediat după ce a primit şi premiul criticii internaţionale - FIPRESCI (Federation Internationale de la Presse Cinematographique) la Berlinale. „Poziţia copilului“ s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes pelicule româneşti din ultimul deceniu.

„Ana, mon amour“, noul film al lui Călin Peter Netzer ce va putea fi vizionat în cinematografele din România începând cu data de 3 martie, a fost selectat în competiţia oficială a Berlinalei 2017 şi va avea mai multe proiecţii, fiind filmul care încheie competiţia din acest an.

Adevărul, cu sprijinul Institutului Cultural Român, va fi prezent şi anul acesta la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi vă va prezenta cele mai interesante ştiri din cadrul primului mare festival cinematografic al anului.