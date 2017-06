Regal simfonic: Mozart & Beethoven - Ultimele Simfonii. Camerata Regală, în ultimul concert din stagiune

Conceput ca un regal de muzică clasică sub numele de Mozart & Beethoven. Ultimele Simfonii, concertul de pe scena Ateneului se va desfăşura sub bagheta talentatului dirijor Vlad Vizireanu. Alături de Camerata Regală, se vor afla pe aceeaşi scenă soliştii Irina Iordachescu (soprană), Antonela Bârnat (mezzo-soprană), Mihai Urzicana (tenor), Valentin Vasiliu (bas-bariton), precum şi Corul Filarmonicii George Enescu, dirijat de maestrul Iosif Ion Prunner.

Cu un program de excepţie, Camerata Regală şi invitaţii săi vor încânta publicul cu interpretări pline de emoţie şi culoare ale lucrărilor Simfonia nr. 41 Kv 551 de W.A. Mozart şi Simfonia nr. 9 de L. van Beethoven. Gazda acestei incursiuni în lumea celebrelor simfonii va fi Marius Constantinescu.

Evenimentul este ultimul concert din cadrul Stagiunii Regale 2016-2017 pe care ansamblul îl organizează anual la Ateneul Român, proiect cultural în care Camerata Regală a avut alături muzicieni de renume ca violonista Mihaela Martin, dirijorii Cristian Măcelaru, Frans Helmerson, Pierre Vallet şi Sabin Păuţa, pianiştii Elizabeth Sombart, Valentin şi Roxana Gheorghiu şi Andrei Licareţ. De asemenea, în cadrul aceleiaşi stagiuni, a avut loc în luna decembrie un concert de poveste având alături pe scena Ateneului Român şase muzicieni talentaţi cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, câştigători ai concursului naţional desfăşurat de Bancpost şi Camerata Regală – Şansa ta: Cristiana Achim (pian), Ştefan Aprodu (vioară), Mălina Ciobanu (vioară), Ioana Maria Tudor (vioară), Isabela Voropciuc (pian) şi Cornelius Zirbo (violoncel).

Descris ca un dirijor cu „gesturi ample, claritate, precizie şi pasiune autentică”, Vlad Vizireanu şi-a făcut debutul cu London Symphony Orchestra la Barbican Hall, ca unul dintre cei trei finalişti ai Concursului „Donatella Flick” (2016). Vlad Vizireanu a fost selectat dintr-un număr de peste 400 de tineri dirijori din întreaga lume să participe la Concursul Internaţional „Gustav Mahler”, alături de Bamberg Symphony, obţinând şi premiul al II-lea la Concursul Internaţional Cadaqués, în urma căruia a dirijat un concert televizat, alături de Cadaqués Symphony în L'Auditori Hall din Barcelona. A studiat cu David Zinman la Tonhalle Orchestra Masterclass (2016), cu Kurt Masur la Manhattan School of Music (2015) şi a fost selectat pentru doi ani la rând să studieze cu Bernard Haitink, ca unul dintre cei şapte participanţi activi la Lucerne Easter Festivals (2013-2014). De asemenea, a fost unul dintre studenţii lui Lorin Maazel la Castleton Festival.

În toamna anului 2013 şi-a făcut debutul la Festivalul Internaţional George Enescu, într-un concert Side-by-Side unde a dirijat o orchestră formată din membrii Pittsburg Symphony şi Camerata Regală, iar la ediţia din 2015 a dirijat Camerata Regală, având-o ca solista pe violonista Rebekka Hartmann. A fost invitat la ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu, unde va dirija Orchestre National de Lille, iar între timp şi-a făcut debutul cu Filarmonica Moldova din Iaşi, Filarmonica Transilvania din Cluj sau New Valley Symphony. Vlad Vizireanu este în prezent director muzical al Orchestrei Simfonice din North Shore, Long Island şi dirijor asistent al Thousand Oaks Philharmonic. Anterior a fost dirijor pentru proiectul de tineret New Harmony West Symphony şi director artistic al Enescu & The Americans, o organizaţie care promovează schimburile cultural între România şi Statele Unite ale Americii, prin muzica marelui compozitor român, George Enescu.

Antonela Bârnat a colaborat din noiembrie 2005 cu Opera Naţională din Bucureşti până în iulie 2013 când a devenit liber profesionist. Mezzosoprana a reuşit să-şi păstreze apetenţa atât pentru muzica vocal-simfonică, cât şi pentru cea contemporană evoluând, în acelaşi timp, pe scara dificultăţii rolurilor de operă. Dintre cele mai importante roluri menţionăm Donna Elvira (Don Giovanni, W.A. Mozart), Venus (versiunea pariziană a operei Tannhäuser de R. Wagner); Frugola (Il Tabarro, G. Puccini) şi Mitrena (Motezuma, A. Vivaldi), Nicklaus şi Muse (Hoffmann’s Erzählungen, J. Offenbach), Amastre (Xerxe, Händel). În anii 2012, 2014 şi 2014 a fost invitată a Festivalului de Opera Gut Immling (Germania); a debutat în rolul Merope (opera Oedipe) în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu (2011), iar în ediţia anului 2013 a aceluiaşi eveniment a debutat în rolul Siegrune din opera Walküre, de R. Wagner.

A înregistrat şi susţinut recitaluri de muzică românească contemporană (Una volta alla corte del Principe de Felicia Donceanu, 2013), făcând parte din Arhiva de Aur a Discotecii Radio. A câştigat diverse premii în cadrul unor concursuri internaţionale de canto (România, Suedia, Grecia). A colaborat cu dirijorii Horia Andreescu, Ludovic Bacs, Marek Janowski, Cristian Mandeal, Mark Mast, Adrian Morar, Clark Rundell, Julien Salemkour, Alexandru Samoilă, Tiberiu Soare, Jin Wang, precum şi cu regizorii Ştefan Janski, Waltraud Lehner, Alexandre Hausvater, Ion Caramitru, Hero Lupescu, Anda Tăbăcaru. De curând a debutat în rolul titular din opera Carmen pe scena operei din Iaşi.

Soprana Irina Iordăchescu , fiica baritonului Dan Iordăchescu, este absolventă a UNMB, la clasa de canto a doamnei Maria Slatinaru-Nistor. Palmaresul său cuprinde premii importante la concursuri naţionale şi internaţionale, inclusiv Premiul Iosif Sava (Radiodifuziunea Română). Prim-solistă a Operei Naţionale Bucureşti, Irina Iordăchescu a colaborat (în ordine cronologică) cu dirijori români de mare valoare naţională şi internaţională precum Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru, Gheorghe Costin, Christian Badea, Tiberiu Soare, Camil Marinescu, Florentin Mihăescu, Iurie Florea, Constantin Petrovici şi alţii. A interpretat rolurile principale din Il ritorno di Don Calandrino, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, L'elisir d'amore, Cosi fan tutte, Die Zauberflote, Le Nozze di Figaro, La Boheme, Turandot, Madam Butterfly, Rigoletto, La Traviata, Teneke etc.

În străinătate a cântat în producţii de operă şi concerte cu orchestră pe scene ca Teatro alla Scala-Milano, Teatro Dante Alighieri-Ravenna, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Massimo V. Bellini, Glyndebourne Opera Festival, St. Margarethen Opernfestspiele, Carnegie Hall New York, Teatro P. Galdos Las Palmas, P.I. Ceaikovski Hall Moscova & Sankt Petersburg Philharmonic, Mulhouse Philharmonic Hall, Theater Capitole Gent & SB-Vlaamse Opera Antwerpen, Almaty Abay State Operă House Kazakhstan, Kioi Concert Hall Tokyo. A cântat sub conducerea muzicală a unor renumiţi dirijori precum Riccardo Muti, Sir Neville Marriner, Roberto Abbado, Paul Nadler, Mikhail Tatarnikov, Kirill Karabits, Jin Wang, Bojan Sudjic, Claire Gibault, Julian Kovatchef, Cyril Diederich, Borislav Ivanov, cu renumiţi artişti ca Marcello Giordani, Vittorio Grigolo, Eduard Tumagian, Giuseppe Giacomini.

A colaborat cu regizori ca Ermanno Olmi, Cristina Muti, Ruggero Cappuccio, Renzo Giacchieri, Lee Blakeley. Irina Iordăchescu a interpretat în premieră mondială lucrarea contemporană Cjante, compusă de Fabio Vacchi, dirijată de Claire Gibault în cadrul Mittelfest – Udine, cât şi lucrarea Lamento for the Holocaust a compozitorului George Foca-Rodi, alături de Filarmonica George Enescu, dirijată de Paul Nadler. Cele mai recente apariţii numără concertele pe scena Kioi Concert Hall din Tokyo; precum şi solistă în Messa da Requiem, de G.Verdi, la Coventry Cathedral-UK. De asemenea, a debutat în Madama Butterfly la Operă Naţională Bucureşti şi a fost solistă în Gala I love Verdi, alături de Symphactory Orchestră, dirijată de Tiberiu Soare.

Valentin Vasiliu este solist al Operei Naţionale Bucureşti din anul 2011. A absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi a studiat timp de patru semestre tehnică vocală la The Catholic University of America din Washington. A debutat cu rolul Schaunard din „La Bohème” de Giacomo Puccini la Opera Naţională Română Cluj-Napoca, în anul 1990, şi a colaborat, de-a lungul carierei, cu Filarmonici din Europa, SUA şi Extremul Orient, precum şi cu Wiennerkammeroper, New York National Opera, West Palm Beach Opera, Opera Las Vegas, Carnegie Hall, Washington Opera. De asemenea, a fost maestru de cor şi a condus o orchestră de instrumente cu coarde în şcoli din Las Vegas. Valentin Vasiliu apare frecvent în concerte, cele mai recente roluri fiind cele ale lui Creon şi Messenger în Oedipus Rex (Stravinsky), cu Filarmonica George Enescu, precum şi rolul primului ucenic din Wozzeck, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu (2015). La Opera Naţională din Bucureşti cele mai noi apariţii ale lui Valentin Vasiliu sunt cele din Tosca, în rolul lui Scarpia, Jago în Otello, Telramund în Lohengrin, Sharpless în Madama Butterfly şi Schaunard în La Boheme. În 2017, repertoriul lui Valentin Vasiliu include rolul lui Telramund în Lohengrin cu Opera Naţională din Grecia, Pizarro în Fidelio, Sharpless în Madama Butterfly cu Opera Naţională din Bucureşti şi Carmina Burana în iunie 2017, cu Filarmonica George Enescu.

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Constanţa şi al Facultăţii de Teologie, Secţiile Artă Sacră şi Pastorală, Mihai Urzicana este în prezent masterand al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, secţia canto clasic, clasă Prof. Univ. Dr. Bianca Manoleanu. Tenorul este solist al Coralei Armonia din Constanţa, ansamblu alături de care a susţinut numeroase concerte în ţara şi străinătate şi a câştigat Medalii de Aur la competiţii mondiale corale din S.U.A, Letonia, Austria, Germania, Rusia. Câştigător al Premiului I la Concursul Naţional de Interpretare Muzicală Mihail Jora, în 2017, Mihai Urzicana a participat la cursuri de perfecţionare vocală cu baritonii Marcin Habela (Elveţia), Lucas Meachem (S.U.A.), George Emil Crasnaru. A colaborat în calitate de solist cu Filarmonica Oltenia Craiova, sub baghetă maestrului Gian Luigi Giampieri şi a fost invitat să concerteze alături de Camerata Regală, sub conducerea muzicală a dirijorului Constantin Adrian Grigore în Concertul Extraordinar de Paşti din Piaţa Constituţiei.