Premiile César 2017: Isabelle Huppert şi „Toni Erdmann“, printre marii favoriţi ai galei

Vineri seară, cea de-a şaptea artă din Franţa va fi în sărbătoare. Academia de Arte şi Tehnici Cinematografice (L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma) îşi va da verdictul asupra producţiei cinematografice din anul 2016 cu ocazia celei de-a 42-a gale de decernare a premiilor César. Evenimentul va avea loc în sala de spectacole Pleyel din Paris şi va fi transmis în direct de postul de televiziune Canal+ începând cu ora locală 21.00 (n.r.-22.00 ora României).

Cine desemnează învingătorii?

Membrii Academiei de Arte şi Tehnici Cinematografice nominalizează şi desemnează laureaţii premiilor César. Pe 6 noiembrie 2016, Academia avea 4.598 de membri. Pentru a alege dintre sutele de filme care sunt lansate în fiecare an, membrii Academiei primesc un pachet cu DVD-uri promoţionale pentru toate operele cinematografice ale producătorilor de film din Franţa dispuşi să plătească pentru ca filmele lor să se regăsească în acel pachet. Sistemul nu este vechi, fiind implementat în 2005. Într-o anchetă realizată pe 18 decembrie, revista Les Inrocks preciza faptul că producătorii de film trebuie să achite 7.000 de euro pentru fiecare film pentru ca acesta să se regăsească în acel pachet cu DVD-uri.

Cine va fi prezentatorul principal al galei?

Actorul de comedie Jérôme Commandeur va fi pentru prima dată maestrul de ceremonii al galei premiilor César. Actorul, care este şi jurnalist la postul de radio Europe1, va avea sarcina de a prezenta, cu umor şi eleganţă, cea mai importantă gală a anului pentru cinematografia franceză. În emisiunea ”Un dimanche de cinéma”, difuzată de Europe1, artistul a dezvăluit că a ezitat înainte să accepte această responsabilitate. ”Trebuie să te pui în serviciul ceremoniei. Mai ales, nu trebuie să începi să îţi faci propriul «one man show»”, a declarat Jérôme Commandeur.

Cine sunt favoriţii?

Două filme conduc în topul producţiilor care au primit cele mai multe nominalizări - ”Elle”, de Paul Verhoeven, şi ”Frantz”, de François Ozon, cu câte 11 nominalizări. Pe locurile următoare se află filmele ”Ma Loute” (9 nominalizări), ”Mal de pierres” (8 nominalizări) şi ”Divines” (7 nominalizări). Cu toate acestea, istoria galelor César a arătat că în fiecare an ”nominalizare” nu înseamnă neapărat ”premiu”. Astfel, în 2016, filmul ”Trois souvenirs de ma jeunesse” nu a câştigat niciun premiu César, deşi primise 11 nominalizări. În 2015, o situaţie similară a vizat filmul ”Saint Laurent”, premiat la o singură categorie, deşi primise 10 nominalizări.

Pronosticurile Europe1.fr

Cel mai bun film – ”Frantz”, de François Ozon

Nominalizat de trei ori la Césarul pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor, François Ozon nu a cîştigat niciodată un premiu César. Odată cu ”Frantz”, un film apreciat de presă şi de public, această situaţie ar putea să se schimbe. Ceilalţi nominalizaţi: ”Divines”, de Houda Benyamina; ”Elle”, de Paul Verhoeven; ”Les Innocentes”, de Anne Fontaine; ”Ma Loute”, de Bruno Dumont; ”Mal de pierres”, de Nicole Garcia; ”Victoria”, de Justine Triet.

Cel mai bun regizor – Xavier Dolan, pentru ”Juste la fin du monde”

Premiat cu Césarul pentru cel mai bun film străin în 2015 cu ”Mommy”, tânărul cineast canadian are mari speranţe să câştige şi în acest an trofeul pentru cel mai bun regizor. Deşi concurenţa e acerbă, un astfel de trofeu ar saluta cariera unui cineast francofil prin excelenţă. Ceilalţi nominalizaţi: Houda Benyamina ("Divines"), Paul Verhoeven ("Elle"), Anne Fontaine ("Les innocentes"), Bruno Dumont ("Ma Loute"), Nicole Garcia ("Mal de pierres") şi François Ozon ("Frantz").

Cel mai bun actor: Pierre Niney, pentru ”Frantz”

Pierre Niney are şansa de a câştiga încă o dată acest premiu. Starul francez a fost deja desemnat cel mai bun actor al anului în 2015 pentru rolul din ”Yves Saint Laurent”. În ”Frantz”, Pierre Niney joacă un soldat francez cuprins de regrete. Ceilalţi nominalizaţi: François Cluzet ("Médecin de campagne"), Pierre Deladonchamps ("Le fils de Jean"), Nicolas Duvauchelle ("Je ne suis pas un salaud"), Fabrice Luchini ("Ma loute"), Omar Sy ("Chocolat") şi Gaspard Ulliel ("Juste la fin du monde").

Cea mai bună actriţă: Isabelle Huppert, pentru rolul din ”Elle”

Isabelle Huppert a câştigat deja Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă şi este nominalizată la Oscarul aferent aceleiaşi caterii. În aceste condiţii, cum ar putea să îi scape premiul César pentru cea mai bună actriţă? Celelalte actriţe nominalizate: Judith Chemla ("Une vie"), Marion Cotillard ("Mal de pierres"), Virginie Efira ("Victoria"), Marina Foïs ("Irréprochable"), Sidse Babett Knudsen ("La fille de Brest") şi Soko ("La danseuse").

Cel mai bun film străin – ”Toni Erdmann”, de Maren Ade

Aclamat de criticii de film de la Cannes în 2016, dar părăsind Croazeta fără să câştige niciun trofeu, ”Toni Erdmann” a fost recompensat de atunci cu numeroase premii şi trofee de prestigiu. De asemenea, are cele mai mari şanse pentru a câştiga şi premiul César pentru cel mai bun film străin. Alături de el mai sunt nominalizate filmele ”Bacalaureat”, de Cristian Mungiu (România), ”Aquarius”, de Kleber Mendoca Filho (Portugalia), ”La fille inconue”, de Jean-Pierre şi Luc Dardenne (Belgia), ”Manchester by the Sea”, de Kenenth Lonergan (Marea Britanie), ”I, Daniel Blake”, de Ken Loach (Marea Britanie).

Controverse

Gala premiilor César din acest an a generat deja câteva controverse. Academia premiilor César a anunţat că ediţia din 2017 a evenimentului nu va avea un preşedinte al juriului, după ce Roman Polanski a anunţat în urmă cu câteva zile că renunţă la acest titlu. La presiunea asociaţiilor feministe, cineastul franco-polonez Roman Polanski, în vârstă de 83 de ani, care locuieşte de mulţi ani în Franţa, a anunţat săptămâna trecută că renunţă la funcţia de preşedinte al juriului premiilor César.

Cooptarea sa în juriul premiilor cinematografiei franceze a atras indignarea asociaţiilor care militează pentru drepturile femeilor, care au anunţat că vor boicota ceremonia de pe 24 februarie.

Cineastul Roman Polanski este acuzat în Statele Unite că a violat în 1977 o adolescentă în vârstă de 13 ani, Samantha Geimer.