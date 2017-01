Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii „George Enescu“ dedică concertele de joi şi vineri Zilei Culturii Naţionale

Dirijorul concertelor de la Ateneul Român, dedicate Zilei Culturii Naţionale, de pe 12 şi 13 ianuarie, va fi maestrul Iosif Ion Prunner.



În program vor fi lucrări semnate de George Enescu (Rapsodia română în re major, op. 11 nr. 2),

Wolfgang Amadeus Mozart (Concertul nr. 22 pentru pian şi orchestră, în mi bemol major, KV 482) şi

Franz Liszt (Simfonia Dante). Solişti vor fi pianistul Tamas Vesmas şi soprana Laura Chera.

Program

12 şi 13 ianuarie

George Enescu

Rapsodia română în re major, op. 11 nr. 2

Wolfgang Amadeus Mozart

Concertul nr. 22 pentru pian şi orchestră, în mi bemol major, KV 482

Franz Liszt

Simfonia Dante



Iosif Ion Prunner

Dirijor

Nascut la Bucuresti intr-o familie de muzicieni si veche traditie culturala, Iosif Ion Prunner a urmat Liceul de muzica „Dinu Lipatti“ si Universitatea de Muzica din Bucuresti. A studiat pianul si dirijatul cu Zoe Popescu, Ana Pitis, Maria Fotino, Constantin Bugeanu si Sergiu Comissiona.

Dupa absolvire, a fost angajat la Filarmonica „George Enescu“ unde, in anul 1997, maestrul Cristian Mandeal i-a incredintat conducerea Corului Filarmonicii. De asemenea, a fost solicitat sa dirijeze concerte sustinute de Orchestra simfonica si Orchestra de camera ale Filarmonicii.

In Romania a colaborat cu principalele orchestre din tara, Orchestra Nationala Radio si Orchestra de camera Radio. A fost invitat sa sustina spectacole la Opera Nationala Romana. A sustinut concerte in importante centre muzicale din Europa si asia (Germania, spania, Franta, italia, Japonia, Rusia, Grecia, Ungaria, Elvetia, Bulgaria, Coreea etc.) si a luat parte la importante festivaluri din Romania, Cehoslovacia, Italia etc.

A colaborat cu personalitati si orchestre de prestigiu, dintre care mentionam: Cristian Mandeal, Sergiu Comissiona, Lawrence Craig, Valentin Gheorghiu, Ludovic Spiess, Eugenia Moldoveanu, Michel Plasson, Krzysztof Penderecki, Ion Marin, Adrian Eröd, Neil Stuart, Tatiana Serjan, Dolora Zajick, Carlo Colombara etc. si orchestre precum Orchestra Nationala a Frantei, Filarmonica din München, Filarmonica „Arturo Toscanini“, Orchestra Festivalului din Varsovia, Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Nationala a Cataluniei, Filarmonica din Ostrava, Orchestra Capitole Toulouse. In decembrie 2007 a fost invitat, alaturi de Orchestra Capitole Toulouse, Corul Orfeu - San Sebastian si o distributie cuprinzand artisti renumiti, sa prezinte o productie cu Recviemul de Verdi la San Sebastian, Toulouse si Paris - Sala Pleyel.