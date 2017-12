Metropolitan Opera a deschis o anchetă privind acuzaţiile de abuz sexual care i-au fost aduse dirijorului James Levine

Peter Gelb, directorul general al MET, a anunţat printr-un comunicat de presă că James Levine, în vârstă de 74 de ani, nu se va mai afla pe afişul acestui sezon şi că un procuror a fost angajat să ancheteze acuzaţiile aduse acestuia.

În stagiunea 2015-2016, James Levine s-a retras oficial, punând capăt unei cariere de 40 de ani la Metropolitan opera - din motive de sănătate, fiind bolnav de Parkinson. Însă a rămas director muzical onorific al instituţiei şi a dirijat de asemenea opere, aşa cuma fost cazul ultimei reprezentaţii de sâmbătă, "Requiem" de Verdi.

De-a lungul carierei, el i-a dirijat pe cei trei tenori, Placido Domingo, Jose Carreras şi Luciano Pavarotti.

"Este o tragedie penru toţi cei a căror viaţă a fost afectată", a declarat Peter Gelb, care a adăugat că "aşteaptă rezultatul anchetei".

Robert J. Cleary, fost procuror al statului New Jersey, care va conduce ancheta pentru Metropolitan Opera, este cunoscut ca cel care l-a urmărit pe Ted Kaczynski, militantul ecologist supranumit "Unabomber", care a dus o campanie de atentate cu bombă prin poştă şi care a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 1998.

Prestigioasa instituţie a făcut anunţul pe Twitter: „Suntem tulburaţi de informaţiile apărute în presă despre James Levine. Derulăm o investigaţie pentru a determina dacă acuzaţiile de comportament indecent din anii 1980 sunt adevărate, pentru a putea lua decizia potrivită”.

Acuzaţiile au fost publicate în The New York Times şi New York Post. Ele au fost formulate de un bărbat care a dorit să rămână anonim. El susţine, bazat pe un raport al poliţiei din Illinois din 2016, că abuzurile au început în 1985, pe când avea vârsta de 15 ani.

Victima, care şi-a dorit să devină dirijor, a mai afirmat că abuzurile au continuat până în 1993 şi că l-au adus în pragul sinuciderii.

Publicaţiile scriu că Opera a fost anunţată despre acest fapt în 2016.

Personalitate a muzicii simfonice, Levine a debutat la Met în 1971, conducând mai mult de 2.500 de reprezentaţii pentru 85 de opere diferite. El a lucrat cu artişti precum Luciano Pavarotti şi Placido Domingo.

James Levine, în vârstă de 74 de ani, a fost director muzical al Metropolitan Opera timp de 40 de ani, înainte de a se retrage după stagiunea 2015-2016, din cauza bolii Parkinson de care suferă. El a rămas director muzical emerit.

În urma acestor dezvăluiri, Levine nu poate fi acuzat din punct de vedere legal, deoarece faptele au avut loc cu mai mult de 20 de ani în urmă.

Nominallizat de 37 de ori la premiile Grammy, James Levine a câştigat de 10 ori aceste trofee. El a dirijat, între altele, Chicago Symphony Orchestra pentru filmul „Fantasia 2000” al Disney.