Lungmetraje de Michael Haneke, Sofia Coppola şi Fatih Akin, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes

Pierre Lescure, preşedintele Festivalului de la Cannes, şi Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, au prezentat selecţia oficială a celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, într-o conferinţă de presă care a avut loc, joi, în Franţa, la ora locală 11.00 (12.00 ora României, n.r.).







Selecţia oficială a Festivalului de la Cannes include competiţia oficială, secţiunea Un Certain Regard, Séance Spéciale, Séance Minuit, filme în afara competiţiei, proiecţii-eveniment şi Cannes Classics.





Organizatorii au anunţat că o carte aniversară, conţinând mărturiile unui număr de 58 de jurnalişti acreditaţi la Cannes, va fi publicată în acest an sub titlul ”Ces années-là”.





Pentru prima dată, un film turnat în realitate virtuală (VR) va fi prezentat la Cannes. Este vorba de ”Carne y Arena”, de Alejandro G. Inarritu.





29 de ţări vor fi reprezentate în selecţia oficială. Dintre peliculele selectate, 19 sunt filme de debut, iar 12 au fost regizate de femei.





Filmul care va deschide Cannes-ul 2017, proiectat în afara competiţiei, este lungmetrajul ”Les Fantomes d'Ismael”, de Arnaud Desplechin.





Competiţia oficială este alcătuită în acest an din 18 lungmetraje: ”The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, ”In the fade/ Aus Dem Nichts”, de Fatih Akin, ”Okja”, de Bong Joon-Ho, ”120 Battements par Minute”, de Robin Campillo, ”The Beguiled”, de Sofia Coppola, ”Rodin”, de Jacques Doillon, ”Happy End”, de Michael Haneke, ”Wonderstruck”, de Todd Haynes, ”Le Redoutable”, de Michel Hazanavicius, ”The Day After/ Geu-Hu”, de Hong Sangsoo, ”Radiance/ Hikari”, de Naomi Kawase, ”The Killing of a sacred deer”, de Yorgos Lanthimos, ”A gentle creature”, de Sergei Loznitsa, ”Jupiter’s moon”, de Kornél Mandruczo, ”L’Amant Double”, de François Ozon, ”You Were Never Really Here”, de Lynne Ramsay, ”Good Time”, de Benny Safdie & Josh Safdie, ” Loveless/ Nelyubov”, de Andrey Zvyagintsev.





Secţiunea Un Certain Regard va include în acest 18 lungmetraje, dintre care organizatorii au anunţat, joi, primele 16 titluri: ”Après la Guerre/ After the War”, de Annarita Zambrano, ”Wind River”, de Taylor Sheridan, ”Jeune Femme”, de Léonor Serraille, ”Dregs/ Lerd”, de Mohammad Rasoulof, ”The Nature of Time/ En Attendant les Hirondelles”, de Karim Moussaoui, ”Before we Vanish/ Sanpo Suru Shinryakusha”, de Kurosawa Kiyoshi, ”Out”, de Gyorgy Kristof, ”Directions/ Posoki”, de Stephan Komandarev, ”Western”, de Valeska Grisenbach, ”Las hijas de abril”, de Michel Franco, ”Forunata”, de Sergio Castellitto, ”L’Atelier”, de Laurent Cantet, ”Beauty and the Dogs/ Aala kaf Ifrit”, de Kaouther Ben Hania, ”Closeness/ Tesnota”, de Kantemir Balagov, ”La Novia del Desierto”, de Cecilia Atan & Valeria Pivato, ”Barbara”, de Mathieu Amalric.





La ediţia din acest an vor avea loc patru proiecţii-eveniment: serialul ”Top of the Lake: China Girl”, de Jane Campion şi Ariel Kleiman, ”Come Swim”, de Kristen Stewart, ”Frames”, de Abbas Kiarostami, şi serialul ”Twin Peaks”, de David Lynch.





În secţiunea Séance Spéciale vor fi proiectate opt producţii cinematografice: ”An Inconveniant Sequel”, de Bonni Cohen şi Jon Shenk, ”12 Jours”, de Raymond Depardon, ”They”, de Anahita Ghazvinizadeh, ”Keul-le-eo-ui Ka-me-la/ Clair's Camera”, de Hong Sangsoo, ”Promised Land”, de Eugene Jarecki, ”Napalm”, de Claude Lanzmann, ”Demons in Paradise”, de Jude Ratman, şi ”Sea Sorrow”, de Vanessa Redgrave.





În Séance Minuit vor fi proiectate trei pelicule: ”Ay-Nyeo/ The Villainess”, de Jung Byung-Gil, ”Bulhandang/ The Merciless”, de Byun Sung-Hyun, ”Prayer Before Dawn”, de Jean-Stéphane Sauvaire.





În afara competiţiei au fost selectate în acest an trei lungmetraje: ”Mugen Non Junin/ Blade Of The Immortal”, de Miike Takashi, ”How To Talk To Girls At Parties”, de John Cameron Mitchell, şi ”Visages, Villages”, de Agnès Varda şi JR.





A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar.