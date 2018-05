Loredana: „Am muncit mult cu toţii la un musical senzaţional“. „Mamma Mia!“ are premiera la Sala Palatului

Premiera celui mai aşteptat spectacol din România, „Mamma Mia!“, are loc joi la Sala Palatului. Spectacolele, cu distribuţii diferite, vor fi reprezentate până duminică (pe 24, 25, 26, 27 mai) la Bucureşti, iar pe pe 1 iunie „Mamma mia!“ ajunge şi la Sala Polivalentă din Cluj. Povestea, a cărei acţiune se desfăşoară pe o mică insulă din Grecia, este interpretată pe versurile trupei ABBA, traduse şi adaptate de Ernest Fazekas în limba română, în regia lui Răzvan Dincă, iar spectatorii vor urmări 17 numere coregrafice realizate de Violeta Dincă. Artiştii vor purta peste 200 de costume realizate de Eli Damanakis şi echipa sa special pentru acest spectacol şi vor juca într-un decor a cărui scenografie este semnată de Petre Ţalea şi Aleksandar Denic

Loredana: „Îmi place Donna“

În distribuţiile spectacolelor se află, alături de ansamblul de balet, nume mari, printre care Loredana (Donna), Mirela Vaida (Donna), Ana Munteanu (Sophie), Bianca Purcărea (Sophie), Anca Ţurcaşiu (Tanya), Anca Sigartău(Rosie), Aurelian Temişan (Sam), Horia Brenciu (Harry), Adrian Nour (Bill).

„Donna e o femeie care se confruntă cu emoţiile căsătoriei fiicei ei, dar şi cu cele ale unei întâlniri cu trei dintre bărbaţii pe care i-a iubit. E o femeie care a avut forţa să-şi crească singura fiica, o femeie care a ştiut să întreţină peste ani prietenia cu fetele din tinereţea ei. E un om bun, cu valori aşezate. Îmi place Donna. Cum si eu sunt mama de adolescentă, am pus puţin din experienţa mea în acest rol, chiar dacă e emoţionant pentru mine să mă gândesc de acum la fiica mea mireasă“, spune Loredana, intepreta Donnei.

„Rolul acesta îmbină toate genurile şi are încă ceva în plus. Nu este vorba doar despre o performanţa vocală, ci şi de o performanţă în actorie, dans şi cântat pe scenă, în reprezentaţii live. Am muncit mult cu toţii şi stiu că o să vă oferim un spectacol pe care îl veţi ţine minte toată viaţă. Mă bucură foarte mult că proiectul a fost gândit să mergem cu el în ţară, să poată vedea cât mai mulţi români un musical cu un înalt standard de producţie şi interpretare“, subliniază Loredana.

Ecranizare de succes

Întreaga echipă a avut lecţii de canto şi tehnică vocală susţinute de Mary Hammond. În plus, spectacolul va beneficia, în zona tehnică, de experienţa lui Andrew Johnson, sound designer recompensat cu Broadway World Fans Choice Award.

Musicalul „Mamma Mia!“ a fost lansat în 1999 la Londra, în West End şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia „Mamma Mia“. Musicalul a întrecut producţiile originale pe Broadway, de la „The Sound of Music“, „The King and I“ şi până la „Damn Yankees“, având 1.500 de reprezentaţii. A devenit al optulea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu 5.124 de reprezentaţii. Datorită succesului înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth şi Stellan Skarsgård în rolurile principale.

În România, musicalul „Mamma Mia!” este o co-producţie sloveno-română, a companiei Prospot Doo împreună cu un grup de producători reuniţi de către compania Atelier Promotion, în colaborare cu WonderTheatre. Prospot Doo a pus deja în scenă versiunile musicalului din Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina şi Croaţia.