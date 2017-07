„La Danseuse”, în regia lui Stephanie di Giusto, în deschiderea Festivalului Internaţional de Film dedicat dansului VIDEO

„La Danseuse/Dansatoarea” va fi proiectat în premieră în România, în cadrul Bucharest International Dance Film Festival, pe 7 septembrie la Cinema „Elvire Popesco”.

„La Danseuse/Dansatoarea” spune povestea lui Loïe Fuller o răsfăţată a celebrelor spectacole de cabaret de la Folies Bergère (Paris), la începutul secolului al XX-lea. Cunoscuta dansatoare americană, un pioner al dansului modern, a fost şi o sursă de inspiraţie pentru Toulouse-Lautrec, dar şi fraţii Lumière.

Pelicula se axează pe relaţia sa complicată cu protejata şi rivala sa, Isadora Duncan. Rolul principal este interpretat de cunoscuta artistă şi cântăreaţă Soko ( “Her”, “Augustine”), distribuţia fiind completată de Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-Rose Depp, François Damiens.

Cea mai importantă manifestare cinematografică dedicată producţiilor de dans, BIDFF va avea loc în perioada 7-10 septembrie 2017. Tema ediţiei din acest an, ”The Age of the Strange”, îşi propune o întoarcere la starea de natural, căutând modalităţi de expunere „techno-surealiste”, îmbrăţişând contradicţia şi fragilitatea. Contextul din ce în ce mai tulburător al unei lumi în situaţie de criză pune sub semnul întrebării autenticitatea existenţei cotidiene, o lume aproape distopică în care am putea simţi nevoia de autenticitate, simplitate, imperfecţiuni nefiltrate şi identităţi nefixate