Istorie şi lumini, în cel de-al patrulea weekend al Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă FOTO VIDEO

Seara de sâmbătă a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă- B-FIT in the Street! s-a deschis cu spectacolul „Arca lui Lenin” al celor de la Teatrul Masca, a continuat cu un moment de dans al marionetelor gigant de la „Light Dancers”, din Spania, şi s-a încheiat cu spectacolul „maritim” al francezilor de la „Abyss”.

Sâmbătă, de la ora 19,30, Teatrul Masca a atras privirile curioase atât ale celor mici cât şi pe cele ale adulţilor cu spectacolul istoric, „Arca lui Lenin”. Spectacol despre lumea comunismului în perioada stalinistă, „Arca lui Lenin” i-a adus în faţa publicului pe toţi actanţii regimului, de la însuşi Lenin şi Stalin, la comisari politici, la intelectuali şi până la muncitori şi ţărani.

Statuile vivante au îmbinat momentele de umor cu cele sinistre, mai ales din pricina realităţii care le dublau - dar şi cu cele de duioşie. De asemenea, pe fundalul muzical care i-a acompaniat pe actori în jocul lor, au fost şi cântecele patriotice ale vremii, precum „Sunt student şi brigadier” sau „Porniţi înainte, tovarăşi!”.

„Arca lui Lenin” este un spectacol care a captivat întreg publicul, indiferent de vârsta sa căci, pe de o parte, cei mici erau uimiţi de statuile vivante şi de mişcările lor, iar pe de altă parte, adulţii au fost prinşi de poveste, rememorând momentele din acea perioadă.

Seara a continuat cu prestaţia spaniolilor de la „Light Dancers” care au dirijat marionete gigantice în interiorul cărora se desfăşurau jocuri de lumini. Marionetele s-au mişcat alert, pe ritmuri electrice, interacţionând cu oamenii, în special cu copiii, asupra cărora se aplecau din când în când. Pentru că din când în când rămâneau fără spţiu de desfăşurare din cauza entuziasmului celor prezenţi, marionetele se puneau în formaţie, una în spatele celeilalte, şi îşi făceau astfel loc, bucurând din nou publicul.

Un alt element al celor de la „Light Dancers”, care a dat şi mai mult dinamism spectacolului, a fost „dirijorul”, un domn care, în timp ce dansa, le făcea marionetelor semne şi îi ghida prin mulţime.

Spectacolul i-a încântat mai ales pe copii care nu îşi puteau lua ochii de la figurile imense pline de culoare şi în mişcare care, la un moment dat, au făcut chiar şi o horă.

După acest moment, a avut loc parada B-FIT in the Street! care a pornit de la ora 22.00, din Piaţa George Enescu pe traseul Calea Victoriei-Piaţa Universităţii cu mascota B-Fit in the Street!, marionetele Light Dancers din Spania, jonglerii Flamestorm din România şi constelaţia marină de personaje luminate a producţiei franceze „Abyss”

La scurt timp după ce parada a ajuns în Piaţa Universităţii, a început spectacolul care avea să încheie seara, anume reprezentaţia celor de la „Abyss” care au adus pe scenă peşti imenşi, un cal de mare, dar şi meduze, toate puternic luminate. De asemenea, scena a fost populată de acrobaţi, uneori prinşi între cadre metalice, care i-au vrăjit pe spectatori cu mişcările lor.

Duminică, B-Fit in the Street! Continuă de la ora 19, iar weekend-ul 28-30 iulie este ultimul din cadrul festivalului





Video: https://www.facebook.com/BFITintheStreet/