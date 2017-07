Festivalul Internaţional de Arte Vizuale „Vama Sub Lumini de Oscar” a ajuns la ediţia a 8-a

Anul acesta, Vama redevine ce a fost odată, prin ochii fotografilor şi ai celorlalţi participanţi la festival. Sub lumini de Oscar, satul pescăresc de odinioară se transformă într-un punct cultural important, cu seri de teatru, concerte, proiecţii gratuite de film pe plajă (atât în Vama Veche cât şi în 2 Mai), expoziţii de fotografie inedite şi târg de echipamente foto.

Înscrierile au început deja, iar pasionaţii de fotografie şi film pot participa cu o condiţie de bază: să facă o faptă bună. VSLO reînnoieşte astfel tradiţia începută anul trecut şi le solicită celor care vor să participe la cursurile, workshopurile şi seminariile gratuite din cadrul festivalului să plătească „biletul de acces” făcând o faptă bună, în campania „Primeşte şi dă mai departe”. Cei care participă la această campanie pot să dăruiască o carte, să-i ofere o jucărie unui copil nevoiaş, să ajute un bătrân să facă piaţa, să doneze sânge sau pur şi simplu să îndeplinească visul cuiva. Orice faptă bună este binevenită, iar aceasta, scrisă pe scurt şi trimisă pe adresa de email a festivalului devine astfel un „bilet” pentru cursurile, workshopurile şi seminariile organizate.

În ediţia a 8-a vor avea loc cursuri de fotografie de stradă, instantanee cotidiene, 4x4 mud photography, fotografie conceptuală, fotografie de nud (doar pentru fotografii +18 ani), fotografie de produs, portret de mireasă, fotografie de observare cu telefonul mobil sau cursuri de retuşare a imaginilor în Photoshop. La final, vor fi acordate premii, iar Marele Trofeu VSLO (foto dreapta) va intra în posesia unuia dintre participanţi, indiferent de secţiunea la care acesta s-a înscris, în urma deciziei unui juriu, care va analiza activitatea tuturor concurenţilor.

Profesori de fotografie din cinci ţări

Lectorii care predau sau care fac prezentări sunt profesionişti în lumea imaginii şi a fotografiei, nume recunoscute pe plan naţional şi chiar pe plan internaţional! De la Marian Sterea şi Nicolae Coşniceru la Vali Bărbulescu sau Cristian Crisbăşan, de la Michail Moscholios (Grecia), Olav Urdahl (Norvegia), Tim Hahne (Germania) la americanul Chris Suspect, lectorii de anul acesta se vor strădui ca pe parcursul workshopurilor pe care le susţin să îi îndrume pe cei înscrişi în aşa fel încât să înveţe bazele unora dintre cele mai sensibile, complicate sau impresionante stiluri fotografice. De asemenea, după fiecare curs vor avea loc întâlniri, proiecţii şi analize de portofoliu cu imaginile realizate la partea practică a workshopurilor.

Şi pentru că de câţiva ani VSLO nu înseamnă numai fotografie, şi la această ediţie se vor organiza cursuri gratuite de film, teatru, pictură şi modelaj tradiţional, cu lectori specializaţi care vor prezenta rezultatul muncii lor sub forma unor vernisaje, scurtmetraje sau momente de teatru.





Proiecţii gratuite de film vor avea loc pe plajă la Vama Veche şi la 2 Mai

„Vama sub lumini de Oscar” înseamnă şapte ediţii în care iubitorii artelor vizuale moderne au fost provocaţi să înveţe şi să experimenteze cele mai noi, mai complexe şi mai profesioniste tehnici în domeniu. Începută în 2010, povestea festivalului este „scrisă” an de an în miile de imagini realizate de către pasionaţii de fotografie şi film la Vama Veche. În prezent, festivalul „Vama sub lumini de Oscar” este cel mai mare festival de arte vizuale din România şi adună an de an sute de pasionaţi, atât din ţară cât şi din străinătate.