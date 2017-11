Instalaţia creată de João Tabarra deconstruieşte şi reinterpretează filmele lui Andrei Ujică „Videograme dintr-o revoluţie” (1992), „Out of the Present” (1995) şi „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” (2010), oferind o perspectivă nouă asupra narativităţii acestora.

În mijlocul sălii, sunt proiectate trei fragmente din „Out of the Present”, marcând partea expoziţiei care ilustrează natura. Din cele patru colţuri ale sălii, reverberează istoria, prin fragmente audio selectate din filmele lui Ujică. Ceea ce se aude este subtitrat şi proiectat pe un ecran negru.

Contextul oferă un indiciu asupra măreţiei atemporale a naturii şi a efemerităţii timpului istoric. De asemenea, expoziţia ne arată cum opera unui artist poate fi privită atât ca un întreg, cât şi ca o structură demontabilă, care poate fi realcătuită în multiple feluri pentru a da naştere unei opere noi.

„La începutul lui 2017, Andrei Ujică mi-a propus să lucrez la o instalaţie pe baza filmelor sale. Am acceptat imediat, chiar dacă am fost luat prin surprindere. M-am afundat în filmele „Out of the Present”, „Videograme dintr-o revoluţie” şi „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”, analizînd imaginile, montajul, sunetele, ritmul şi, îndrăznesc să spun, importanţa istorică a acestor lucrări.

Am creat instalaţia Allegro Molto Lento – b, folosind imagini din „Out of the Present”, pe care le-am împărţit în 3 proiecţii, prezentate arbitrar, pentru a reproduce distanţa şi perspectiva din care a fost conceput filmul lui Ujică, anume că natura va fi mereu deasupra istoriei”, a explicat João Tabarra.