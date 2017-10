Dramaturgul Cătălina Florina Florescu, de la New York la Bucureşti. „Ce rămâne după viaţă?“, un spectacol lectură prezentat la Muzeul Literaturii

Autoarea farsei "Ce rămâne după viaţă", Cătălina Florina Florescu, s-a născut în România, a plecat la studii în Statele Unite unde, după obţinerea doctoratului în literatură comparată, a rămas să predea la Pace University în Manhattan. Autoarea îşi doreşte să îşi vadă piesele montate, jucate pe scenele din ţară şi din Statele Unite. Cu “Mia,” o altă piesă din acelaşi volum, a avut o prezentare la Institutul Cultural Român de la New York, într-un eveniment intitulat “Nothing to Hide/Nimic de ascuns (An evening about the courage to heal)” .

Cu parabola politică "Suicidal Dog and Laika", autoarea va a vea un spectacol-lectură în engleză la The Immigrants’ Theatre Project din New York City.

Cătălina Florina Florescu (n. Măcin, jud. Tulcea) a absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti. A venit în Statele Unite pentru studii, iar apoi s-a stabilit aici. Are un doctorat în Literatură Comparată, acordat de Purdue University, din West Lafayette, Indiana. Predă literatură, artă cinematografică, literatura exilului şi teatru la Pace University, din Manhattan, New York. A prezentat lucrări la Harvard University, Université Paris-Sorbonne, New York University, Universitatea din Bucureşti ş.a. Este autoarea a patru cărţi, care sunt deja în colecţiile permanente ale mai multor biblioteci universitare din America de Nord şi Europa, precum şi în Library of Congress din Washington, DC: Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces; Disjointed Perspectives on Motherhood; Inventing Me / Exerciţii de retrăit şi Plays. A cincea carte, Transnational Narratives of Englishes in Exile, tratând tema exilului, va fi publicată la sfârşitul anului 2017. În curând îi va fi publicată şi prima carte de poezii, The Night I Burned My Origami Skin / Noaptea când mi-am ars pielea de hârtie. În prezent, lucrează la proiecte teatrale şi la o colecţie de proză foarte scurtă, Not Yet.