Două tablouri semnate Adrian Ghenie au fost adjudecate marţi, la Christie's Londra, cu 2,2 milioane de lire sterline

Tabloul ”Vânătorul (Studiu pentru Institutul Kaiser Wilhelm)”, pictat în 2011, ulei pe pânză, fusese estimat între 500.000 şi 700.000 de lire sterline, potrivit site-ului casei de licitaţie. Licitaţia s-a oprit pentru acest lot la 1.805.000 de lire sterline (2.205.710 de dolari).

”Pie Fight Study”, semnat tot Adrian Ghenie, s-a vândut cu 425.000 de lire sterline. Tabloul este ulei pe pânză şi datat ”Ghenie 2014”. Miercuri, la Sotheby's, alte două lucrări ale artistului român vor fi licitate la Londra.

În topul vânzărilor de marţi seară de la Christie's s-au aflat lucrări ale artiştilor americani: Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Andy Warhol şi Jean-Michel Basquiat, dar şi ale unor simboluri internaţionale precum Peter Doig, Jean Dubuffet şi Lucio Fontana.

”Être et paraître (To Be and to Seem)”, de Jean Dubuffet, a fost adjudecat cu 10 milioane de lire sterline. La fel şi ”No.1 (1949)”, de Mark Rothko, iar ”Untitled”, de Jean-Michel Basquiat, s-a vândut cu 2,2 milioane de lire sterline.

Totalul vânzărilor la Post War & Contemporary Art Evening Auction de la Londra au fost de peste 96 de milioane de lire sterline.