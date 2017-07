Doi artişti, la un secol distanţă. Lucrările lui Tudor Banuş şi Honore Daumier, expuse la Muzeul Naţional de Artă al României

Expoziţia grafică a artiştilor Tudor Banuş şi Honore Daumier dezvăluie privitorului o întreagă arhitectură a umanităţii, construită plecând de la contexte sociale şi politice.

Catalogul expoziţiei în care se regăsesc, pe lângă o parte din lucrările celor doi, şi texte ale unor personalităţi care au luat contact cu Tudor Banuş, de la Adrian Cioroianu, la Mircea Cărtărescu, dar şi comentarii ale artistului însuşi. De asemenea, pentru că expoziţia este una dublă, biografia lui Honore Daumier nu lipseşte nici ea.

De la New York Times, la Le Monde, Tudor Banuş (70 de ani) şi-a lăsat amprenta artistică pe cele mai prestigioase ziare ale lumii, desenele sale, inspirate de contexte sociale şi politice, nefiind simple ilustraţii ale textului, ci completări ale acestuia, comentarii grafice.

Cu o imaginaţie într-un clocot continuu, Banuş a realizat de-a lungul anilor desene complexe, labirintice, fiind unul dintre puţinii artişti care au inversat colaborarea tipică scriitor/poet-desenator, lucru ce a putut fi observat în „Tandemuri”, rubrica comună cu poetul Şerban Foarţă, din „Observator Cultural”, în care artistul a creat desene, iar poetul, versuri după aceste ilustraţii.

Desen din adolescenţă al lui Tudor Banuş

„Ceea ce simte Tudor Banuş la Paris are echivalent în ceea ce dăruieşte prin cuvânt, la Timişoara, Şerban Foarţă. Între ei s-a creat o punte care şterge distanţe, cei doi autori fiind, cu asupra de măsură, doi cetăţeni europeni, care iau în serios ştergerea graniţelor şi chemarea la unitate în diversitate. Dar ei sunt doi cetăţeni europeni nu doar din mometul în care s-au dat hrisoavele de aderare, ci poate din vremurile când de la Timişoara la Paris trebuia să treci prin vame ingrate şi vameşi mofluzi”, scrie Ovidiu Şimonca despre colaborarea celor doi artişti.

Banuş este cel care l-a ajutat şi pe Cărtărescu să îşi redea mai bine unul dintre universurile pe care le-a creat, prin ilustrarea volumului „Enciclopedia zmeilor”. În textul dedicat artistului, scriitorul Orbitorului, prieten vechi cu acesta, vorbeşte despre locul lui Banuş în secolul nostru. Adesea considerat ca un artist care s-a născut în secolul nepotrivit, aparţinând mai degrabă, în opinia multora, de marea epocă a manierismului european, Banuş îşi are adevăratul loc, în opinia lui Mircea Cărtărescu, astăzi, în post-modernitate.

„Amor ascuns”, lucrare de Tudor Banuş

„Tudor Banuş este prin tot ce face, un nod situat, paradoxal şi tragic, în mijlocul celui mai vast venetru întâlnit vreodată, poate, în arta lumii. [...] Desenul său de o minuţie maniacală, dar şi de o evidentă forţă, ar fi fost admirat ca un miracol (chiar şi într-o altă epocă)”, scrie Mircea Cărtărescu despre Tudor Banuş.





„Suntem toţi nişte oameni oneşti, să ne îmbrăţişăm şi să uităm ce a fost!” Litografie de Honore Daumier

Catalogul vine, aşadar, ca un omagiu adus artistului român, dar şi celui francez, care au redat de-a lungul anilor aspectele societăţii în care trăim.

Honore Daumier

Tudor Banuş s-a născut pe 8 iulie 1947, în Bucureşti şi este fiul cunoscutei poete şi scriitoare, Maria Banuş. Acesta a finalizat studiile în cadrul Institutului de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu”, în anul 1971. Pe fondul tensiunilor generate de situaţia politică din perioada comunistă se stabileşte în Franţa, un an mai târziu. El va lucra iniţial ca desenator arhitect. În paralel studiază tehnicile picturii în ulei şi gravurii la Ecole Nationale Supérieure de Beaux-Arts din Paris. Din anul 1976, începe colaborarea cu unele dintre cele mai importante publicaţii din lume: Le Monde (cu care va colabora peste trei decenii), L'Express, Le Point, Le Figaro, Die Zeit, The New York Times, The New York Magazine.

Honoré Daumier (1808-1879) a fost un renumit ilustrator, litograf, desenator, pictor şi sculptor de origine franceză. În anul 1816, la Paris artistul va începe studiul bazelor desenului alături de Alexandre Lenoir, ca apoi, începând cu anul 1825, să se iniţieze în studiul gravurii alături de litograful Zéphirin Belliard.