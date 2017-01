Concerte de Anul Nou, la început de ianuarie, la Ateneul Român şi la Sala Radio

Pe 5 şi 6 ianuarie, de la ora 19:00, Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu" susţine la Sala mare a Ateneului Român ”Concert de Anul Nou”, dirijat de Adrian Petrescu. Solist la mandolină este francezul Vincent Beer-Demander. Din program fac parte lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart - Divertisment pentru orchestră de coarde în re major, KV 136, Antonio Vivaldi - Concert în re major pentru mandolină şi orchestră de coarde, Vladimir Cosma - Fantezie concertantă pentru mandolină şi coarde, Karol Szymanowski - Uvertura de concert, op. 12, Piotr Ilici Ceaikovski - Pas de deux, Mihail Glinka - Uvertura operei Ruslan şi Ludmila, Georges Bizet – Farandole, Edvard Grieg - Dans simfonic nr. 2, Antonin Dvorak - Dans slav nr. 7, op. 72, Richard Strauss - Vals din Suita Cavalerul Rozelor.

Muzician cu o impresionantă carieră artistică naţională şi internaţională, Adrian Petrescu este prim oboist al Filarmonicii George Enescu din Bucuresti, dirijor invitat ȋn stagiunile orchestrelor simfonice din Romȃnia şi dirijorul permanent al formaţiei camerale de suflători de alamă “Romanian Brass”. Recent a fost desemnat dirijor invitat permanent al Filarmonicii Moldova din Iaşi. Născut la Brasov a ȋnceput la vȃrsta de 6 ani studiul pianului , apoi la vȃrsta de 10 ani cel al oboiului.



Dupa terminarea studiilor şi a specializărilor muzicale cu profesori de renume, a fost laureat al unor concursuri de mare prestigiu, cum ar fi de exemplu cel de la Praga sau din Marktneukirchen- Germania.

Biletele la Concertele de Anul Nou se pun în vânzăre de pe 3 ianuarie, la Casa de bilete a Ateneului Român.

"Anul Nou in stil Stradivarius”, la Sala Radio





Răzvan Stoica

De asemenea, joi, 12 ianuarie 2017, de la ora 19:00, Sala Radio găzduieşte concertul extraordinar de Anul Nou, "Anul Nou in stil Stradivarius" susţinut de violonistul Răzvan Stoica şi pianista Andreea Stoica. Pentru a începe noul an cu multă energie şi inspiraţie, cei doi artişti vor încânta spectatorii cu măiestria lor într-un program muzical de pe două continente şi din două spaţii muzicale fascinante: muzică clasică şi tango.

Programul concertului din 12 ianuarie cuprinde lucrări de mare anvergură şi virtuozitate cum ar fi Sonata "Trilul Diavolului" a lui Tartini sau Dansurile Spaniole ale lui Pablo de Sarasate, dar şi tangourile lui Astor Piazzolla din suita "Histoire du Tango".

La finalul concertului va avea loc şi lansarea albumului " Strad Style", distribuit de Universal Music România, urmată de o sesiune de autografe şi posibilitatea de a socializa cu protagoniştii. Acustica specială a sălii Radio oferă publicului premisele unei experienţe muzicale de excepţie. Violonistul român Răzvan Stoica a primit titlul de Noul talent al anului 2013 la concursul "New Talent" de la Bratislava, fiind primul muzician român care reuşeşte această performanţă în istoria de 44 de ani a acestui concurs, iniţiat de Sir Yehudi Menuhin. "New Talent" este cea mai importantă competiţie pentru tinerii instrumentişti între 18 şi 28 ani derulată sub semnul Uniunii Europene de Radio. Radio România Muzical îl recomandă pe Răzvan Stoica drept una dintre noile stele ale violonisticii româneşti. Are în palmares aproape 30 de premii naţionale şi internaţionale. Din 2009, violonistul român cântă pe o vioară Stradivarius, Queen ex-Ernst din 1729, pe care a câştigat-o la o competiţie desfăşurată la Salzburg, unde a avut 170 de contracandidaţi.