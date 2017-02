Cineastul Werner Herzog va primi trofeul Carrosse d’Or în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes 2017

Societatea Realizatorilor de Filme (Société des Réalisateurs de Films - SRF), din care fac parte cei mai importanţi cineaşti ai Franţei, a anunţat că a luat decizia de a îl recompensa pe Werner Herzog cu trofeul Carrosse d’Or ”pentru a aduce un tribut energiei neobosite şi creativăţii extraordinare” a cineastului german, dar şi pentru ”abilitatea de a jongla cu formate, reguli de producţie şi sisteme şi de a atenua liniile dintre ficţiune şi documentar, lungmetraje cinematografice şi televiziune, raţiune şi nebunie”.

”De asemenea, îi aducem un omagiu lui Werner Herzog pentru leadership şi capacitatea puternică de a atrage staruri de la Hollywood, alături de oameni necunoscuţi şi amatori, pentru felul în care îşi impune tonul şi viziunea distincte, râzând de convenţiile morale şi de corectitudinea politică”, au adăugat reprezentanţii SFR.

Patru dintre filmele regizate de Werner Herzog - ”Aguirre, Der Zorn Gottes” (1973), ”Auch Zwerge haben klein angefangen” (1970), ”Fata Morgana” (1971) şi ”Land Des Schweigens Und Der Dunkelheit” (1972) - au fost prezentate de-a lungul anilor în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes.

Trofeul Carrosse d’Or, decernat în premieră de SFR în 2002, este atribuit în fiecare an unui regizor cu calităţi deosebite în ceea ce priveşte regia filmelor sale, pentru întrăzneala şi intransigenţa manifestate în regia şi producţia filmelor sale.

Printre laureaţii acestui trofeu la ediţiile precedente ale Festivalului de la Cannes se află cineaşti de renume, precum Aki Kaurismaki, Alain Resnais, Jane Campion şi Jia Zhangke.

Filmele selectate în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs 2017 vor fi anunţate la jumătatea lunii aprilie de directorul artistic al acestei secţiuni, Edouard Waintrop.

Werner Herzog, născut pe 5 septembrie 1942, este un scenarist, actor şi regizor german, considerat unul dintre cei mai importanţi cineaşti din Noul Cinema German din anii 1960-1970, alături de Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, Werner Schröter şi Wim Wenders. Filmele sale conţin adeseori personaje centrale cu visuri imposibile, persoane cu talente unice în domenii obscure şi indivizi care se află în conflict cu natura lor.

Cineastul francez François Truffaut a spus că Werner Herzog reprezintă ”cel mai important regizor în viaţă”. Celebrul critic de film Roger Ebert a spus la rândul lui: ”Werner Herzog nu a creat niciodată nici măcar un singur film care să fie compromiţător, ruşinos sau făcut din motive pragmatice sau să fie neinteresant. Chiar şi eşecurile lui sunt spectaculoase”.

Werner Herzog a fost recompensat cu numeroase premii şi trofee, inclusiv cu la Cannes - Premiul Juriului Ecumenic, premiul FIPRESCI şi Marele Premiu al Juriului pentru filmul ”Jeder für sich und Gott gegen alle” (1974) şi Premiul pentru regie pentru filmul ”Fitzcarraldo” (1982) - şi la Berlinală - Ursul de Argint pentru debut pentru filmul ”Lebenszeichen” (1968). A fost nominalizat la premiul BAFTA pentru cel mai bun film străin în 1983 cu lungmetrajul ”Fitzcarraldo” şi la premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar în 2007 cu pelicula ”Encounters at the End of the World”.

Cel mai recent film al cineastului german, un thriller de aventuri cu tematică ecologistă intitulat ”Salt and Fire”, i-a avut în rolurile principale pe actorii Michael Shannon şi Gael Garcia Bernal.