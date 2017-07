Cetatea Râşnov devine „hotel“ pentru cinefili, în cadrul Festivalului de Film şi Istorii

“La cetate, seara vine mai târziu, soarele se vede până departe, dar când totuşi apune, istoria prinde viaţă. Într-o atmosferă medievală, turiştii pot petrece o noapte într-un cort saxon din secolul al XIII-lea, savurând din vase de lut mâncare gătită după reţete străvechi. Cinefilii vor putea urmări filmele din programul festivalului direct din cort, întinşi pe saltele sănătoase de paie sau la foc, pe o blană de oaie. Ne dorim ca iubitorii de filme şi istorie să aibă parte de o experienţă completă de festival” anunţă Mihai Dragomir, coordonatorul festivalului.

Pentru al doilea an consecutiv, oaspeţii festivalului îşi pot închiria unul dintre corturile puse la dispoziţie în perioadele 28 – 30 iulie şi 2 – 6 august.

În cele 10 zile de festival, în grădina Cetăţii Râşnov, la cinematograful Amza Pellea, în Biserica Evanghelică şi în Piaţa Unirii din oraş vor fi proiectate peste 40 de producţii cinematografice, vor avea loc expoziţii, un salon de carte cu 15 edituri invitate, peste 10 evenimente speciale, dezbateri şi concerte şi Şcoala de Vară Astra. Tema principală a FFIR 2017 este "Globalizarea Populismului".

Printre producţiile ce vor mai putea fi vizionate se numără (M)ucenicul, documentarul românesc Varză, cartofi și alți demoni (r. Şerban Georgescu), 6,9 pe scara Richter (r. Nae Caranfil) sau Neruda, în regia lui Pablo Larraín (No, Jackie), cu actorul Gael Garcia Bernal şi avanpremiera filmului documentar Braşov 1987 - doi ani prea devreme, produs de Muzeul de Istorie Braşov şi Televiziunea Română, în regia lui Liviu Tofan, la care echipa festivalului a asigurat documentarea şi producţia executivă..

Sub umbrela denumită Backyard Acoustic, pe scena din grădina Cetăţii Râsnov vor urca pe parcursul zilelor de festival The Mono Jacks, Bucium, Travka şi Robin and the Backstebbers care vor aduce un performance live inspirat de Reconstituirea, capodopera din 1971 a lui Lucian Pintilie.

Vor fi deschise şi 5 expoziţii, printre care Dada & Revoluția Bolșevică: Aniversarea a două revoluții culturale, expoziție realizată de Nasui Collection & Gallery, în care artistul contemporan Daniel Brici alcătuiește o compoziție alegorică istorică pornind de la celebra partidă de șah dintre Tristan Tzara și V. I. Lenin, şi Trei săptămâni în Anzi, în prezenţa autorului volumului omonim, Marius Chivu şi Ion Rațiu. Un destin pentru România, care suprinde din diferite unghiuri celebra scenă cu Ion Rațiu la tribuna Parlamentului României, în timpul mineriadei din 1991, imagini din campania electorală din 1990, respectiv fotografii din viața parlamentară a lui Ion Rațiu, alături de politicieni ca Ion Iliescu, Petre Roman sau Adrian Năstase.



Despre Festivalul de Film şi Istorii Râşnov

Subiecte relevante, filme deştepte, lectori carismatici, public inteligent, dezbateri memorabile, concerte sofisticate, clădiri venerabile, cântări exuberante, răcoarea nopţilor carpatine, expoziţii, standuri de cărţi.

Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov (FFIR) a apărut în anul 2009 din dorinţa valorificării unui capitol important al cinematografiei locale şi mondiale, dar şi din nevoia de a produce în spaţiul public românesc discuţii despre teme al căror impact temporal depăşeste efemeritatea clipei. S-a născut astfel un eveniment unic pe piaţa culturală românească în care Istoria şi Filmul Istoric stârnesc gânduri şi pasiuni, informează şi emoţionează, ridică întrebări şi dezbate răspunsuri. O întâmplare proaspată şi relaxată, care înţelege să mixeze în chip firesc rigoarea şi umorul.

Cu şapte ediţii la activ, FFIR face deja parte din identitatea culturală a Râşnovului, marcând spectaculoasa ascensiune a oraşului transilvan în topul naţional al destinaţiilor cultural-turistice (peste 300.000 vizitatori pe an).