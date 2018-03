Cannes 2018 - Regizorul Martin Scorsese va primi trofeul Carrosse d'Or al secţiunii Quinzaine des Réalisateurs

Trofeul onorific îi va fi acordat cineastului american, premiat cu Oscar în 2007 pentru „The Departed”, pe 9 mai, în timpul ceremoniei de deschidere a secţiunii.

Pentru sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Quinzaine des Réalisateurs, sindicatul regizorilor francezi a decis să premieze „un cineast extraordinar”.

Anul trecut, trofeul i-a fost acordat lui Werner Herzog. Între cei care au primit această distincţie, înfiinţată în 2002, se numără Jia Zhangke, Jane Campion, Jim Jarmusch, Clint Eastwood şi Alain Resnais.

Festivalul de Film de la Cannes, ajuns la a 71-a ediţie, va avea loc între 8 şi 19 mai.

Quinzaine des Réalisateurs este o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, înfiinţată după revoltele din mai 1968, organizată de Société des Réalisateurs de Film (SRF) din Franţa.

Independentă de selecţia oficială de la Cannes, această secţiune paralelă a fost creată pentru a prezenta spectatorilor filme din toate genurile cinematografice, regizate de cineaşti necunoscuţi. Această secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes a permis descoperirea unor noi cineaşti talentaţi, precum George Lucas, Ken Loach, fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Michael Haneke şi Spike Lee. Noul director artistic al Quinzaine des Réalisateurs este Paolo Moretti.

Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, este regizor şi producător de film. A primit 12 nominalizări la Oscar şi a câştigat un singur trofeu - pentru regia filmului ”Cârtiţa/ The Departed” (2006). Cineastul a fost recompensat, între altele, cu patru Globuri de Aur, două premii Emmy, două trofee BAFTA, dintre care unul pentru întreaga carieră, un Palme d'Or şi un trofeu pentru cea mai bună regie, la Festivalul de Film de la Cannes, şi un premiu César onorific. Din filmografia sa fac parte, între altele, „Mean streets” (1973), „Taxi driver” (1977), „Raging bull” (1980), „After hours” (1985), „The Last Temptation of Christ” (1988), „Goodfellas” (1990), „Cape fear” (1991), „Gangs of New York” (2002) şi „The Wolf of Wall Street” (2013).