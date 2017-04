Cannes 2017: Sandrine Kiberlain va prezida juriul Caméra d'or

Într-o carieră de 25 de ani şi cu 40 de filme, actriţa Sandrine Kiberlain s-a impus cu simplitate, blândeţe şi talent în peisajul cinematografic francez.

În 1994, Sandrine Kiberlain a avut un debut impresionat în filmul ”Les Patriots”, de Eric Rochant (Premiul Romy-Schneider), apoi a confirmat cu rolul din ”En avoir (ou pas)”, de Laetitia Masson (Premiul César pentru speranţă feminină).

De atunci, artista a devenit o prezenţă constantă în cinematografia franceză, şi-a asumat riscuri, atât în drame (”Mademoiselle Chambon”), în comedii cu umor spumos (”9 Mois ferme” - Premiul César pentru cea mai bună actriţă), în filme de autor (”La Fausse Suivante”), cât şi în pelicule populare (”Le Petit Nicolas”).

A debutat şi în regie, în 2016, cu un scurtmetraj intitulat ”Bonne Figure”, apoi a colaborat cu regizori celebri, precum Benoît Jacquot (”Le Septième Ciel”), Claude Miller (”Betty Fisher et autres histoires”), Nicole Garcia (”Un balcon sur la mer”), Alain Resnais (”Aimer, boire et chanter”) şi André Téchiné (”Quand on a 17 ans”).

Sandrine Kiberlain, membră a juriului de lungmetraje la Festivalul de la Cannes din 2001, a prezentat pe Croazetă, în filmele ”Les Patriotes” (1994), ”Un héros très discret” (1996) şi ”Polisse” (2011), în competiţia oficială, şi ”À vendre” (1998), în secţiunea Un Certain Regard.

Juriul Caméra d’or a fost prezidat la ediţiile precedente de o serie de cineaşti de marcă, precum Wim Wenders, Tim Roth, Abbas Kiarostami, Agnès Varda şi Sabine Azéma.

În acest an, juriul va înmâna trofeul Caméra d’or în timpul ceremoniei de închidere a Festivalului de la Cannes, duminică, 28 mai.

Din 1978 de când este atribuit, acest trofeu a recompensat pelicule care au rămas în memoria cinematografiei mondiale, precum ”Stranger than Paradise”, de Jim Jarmusch (1984), ”Suzaku”, de Naomi Kawase (1997), ”Balonul alb/ Badkonake sefid”, de Jafar Panahi (1995), ”Hunger”, de Steve McQueen (2008) şi ”Beasts of the Southern Wild”, de Benh Zeitlin (2012).

În 2016, trofeul Caméra d’or a fost câştigat de regizoarea Houda Benyamina cu filmul ”Divines”, care a fost prezentat în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs.

Caméra d’or este un premiu care recompensează cel mai bun lungmetraj de debut proiectat la Festivalul de la Cannes în Selecţia Oficială şi în secţiunile paralele Quinzaine des Réalisateurs şi Semaine de la Critique.

A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar. Actriţa italiană Monica Bellucci a fost desemnată gazda ceremoniilor oficiale de la Cannes.