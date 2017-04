Cannes 2017: Filme de Roman Polanski, Santiago Mitre şi André Téchiné completează selecţia oficială

Aşa cum au anunţat deja în conferinţa de presă de pe 13 aprilie, organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au revenit cu un anunţ oficial, vineri, prin care au dat publicităţii titlurile peliculelor care vor completa selecţia oficială a celei de-a 70-a ediţii a evenimentului.

În competiţie va fi proiectat filmul ”The Square”, de Ruben Ostlund.

În afara competiţiei va rula pelicula ”D'Après Une Histoire Vraie", regizată de Roman Polanski.

În secţiunea Un Certain Regard au fost adăugate filmele ”La Cordillera”, de Santiago Mitre, şi ”Walking PastThe Future”, de Li Ruijun.

În secţiunea Séances Spéciales vor fi proiectate filmele ”Le Vénérable W”, de Barbet Schroeder, şi ”Carré 35”, de Eric Caravaca.

În secţiunea Séeance des enfants va rula pelicula ”Zombillénium”, de Arthur de Pins şi Alexis Ducord.

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări, al cărei program detaliat va fi anunţat în curând, organizatorii Festivalului de Film de la Cannes propun două evenimente suplimentare: O seară omagială în onoarea regizorului André Téchiné, ce va include prezentarea celui mai recent film al său, ”Nos Années Folles”, şi un eveniment cine-concert de Tony Gatlif, ce va consta în proiecţia producţiei ”DJAM”, la Cinéma de la Plage din Cannes.

Filmul care va deschide Cannes-ul 2017, proiectat în afara competiţiei, este lungmetrajul ”Les Fantomes d'Ismael”, de Arnaud Desplechin.

Competiţia oficială este alcătuită în acest an din 19 lungmetraje: ”The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, ”In the fade/ Aus Dem Nichts”, de Fatih Akin, ”Okja”, de Bong Joon-Ho, ”120 Battements par Minute”, de Robin Campillo, ”The Beguiled”, de Sofia Coppola, ”Rodin”, de Jacques Doillon, ”Happy End”, de Michael Haneke, ”Wonderstruck”, de Todd Haynes, ”Le Redoutable”, de Michel Hazanavicius, ”The Day After/ Geu-Hu”, de Hong Sangsoo, ”Radiance/ Hikari”, de Naomi Kawase, ”The Killing of a sacred deer”, de Yorgos Lanthimos, ”A gentle creature”, de Sergei Loznitsa, ”Jupiter’s moon”, de Kornél Mandruczo, ”L’Amant Double”, de François Ozon, ”You Were Never Really Here”, de Lynne Ramsay, ”Good Time”, de Benny Safdie & Josh Safdie, ” Loveless/ Nelyubov”, de Andrey Zvyagintsev, ”The Square”, de Ruben Ostlund.

A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar.