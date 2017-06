Bob Dylan a transmis discursul de primire a premiului Nobel pentru literatură

Artistul a menţionat, între sursele sale de inspiraţie, pe Buddy Holly, dar şi cărţile ”Moby Dick” şi ”Nimic nou pe frontul de vest”, informează bbc.com.

Bob Dylan a primit distincţia în octombrie, dar medalia de aur şi diploma i-au fost înmânate într-o ceremonie privată care a avut loc la începutul lunii aprilie la Stockholm şi la care au participat 12 membri ai Academiei. Însă, artistul nu a susţinut discursul, numit ”Lecţia Nobel”, la această întâlnire.

Artistul avea răgaz până pe 10 iunie să transmită discursul, care poate lua orice formă (mesaj video sau chiar un cântec) de primire a distincţiei.

În discursul înregistrat, publicat e site-ul Nobel, Bob Dylan l-a menţionat pe Buddy Holly între sursele sale de inspiraţie, precum şi cărţile: ”Moby Dick”, de Herman Melville, ”Odiseea/ The Odyssey”, de Homer, şi ”Nimic nou pe frontul de vest/ All Quiet on the Western Front”, de Erich Maria Remarque.

”Dacă ar fi să mă întorc la zorii a tot ce am realizat, cred că ar trebui să încep cu Buddy Holly. A fost arhetipul. Tot ceea ce eu nu eram şi îmi doream să fiu”, a spus Bob Dylan, precizând că a trebuit să călătorească 100 de mile pentru a vedea un spectacol al lui Buddy Holly şi că nu a fost dezamăgit.

Descriind întâlnirea, Bob Dylan a spus că Buddy Holly era ”puternic şi electrizant şi avea o prezenţă impunătoare”.

”Din senin, s-a întâmplat cel mai straniu lucru. M-a privit drept în ochi şi mi-a transmis ceva. Nu am ştiut ce. Mi-a dat fiori. La o zi sau două după această întâmplare s-a prăbuşit avionul lui… Cineva mi-a dat un album Leadbelly cu melodia «Cottonfields» pe el. Acel album mi-a schimbat viaţa pe loc”, a spus Bob Dylan.

Artistul a povestit că a ajuns astfel la alţi artişti Leadbelly, precum Sonny Terry şi Brownie McGhee, New Lost City Ramblers şi Jean Ritchie.

”Ascultând tot folkul timpuriu şi cântând tu însuţi aceste melodii, îl internalizezi”, a spus Bob Dylan.

Artistul a continuat să vorbească despre influenţele sale din domeniul literaturii.

”Au rămas cu mine cărţi pe care le-am citit în liceu - vreau să menţionez trei dintre acestea: «Moby Dick», «All Quiet on the Western Front» şi «The Odyssey»”.

Bob Dylan a descries volumul ”Moby Dick” drept ”o carte fascinantă, care este plină de scene de calitate şi dialog dramatice”.

”«Nimic nou pe frontal de vest» este o poveste de groază. Aceasta este o carte în care îţi pierzi copilăria, credinţa într-o lume plină de sens, şi preocuparea pentru oameni. «The Odyssey» este o carte extraordinară ale cărei teme au ajuns în baladele multor compozitori: «Homeward Bound», «Green», «Green Grass of Home», «Home on the Range», precum şi în melodiile mele”, a mai spus Bob Dylan.



Artistul a vorbit, de asemenea, despre semnificaţia cântecelor.

”Dacă un cântec te emoţionează, asta este tot ceea ce contează. Nu trebuie să ştiu ce semnificaţie are un cântec. Am scris tot felul de versuri pentru melodiile mele. Şi nu mă voi preocupa pentru asta - ce semnificaţie are totul”, a spus el.

”Melodiile noastre trăiesc pe teritoriul celor vii. Însă, cântecele se deosebesc de literatură. Trebuie cântate, nu citite. Cuvintele din piesele lui Shakespeare au fost scrise pentru a fi jucate pe scenă, exact aşa cum versurile melodiilor sunt scrise pentru a fi cântate, nu citite de pe o pagină”, a adăugat el.

”Şi sper ca unii dintre voi să aibă şansa să asculte aceste versuri în modul în care ele sunt menite să fie ascultate: în concerte sau pe un album sau în orice mod oamenii ascultă muzică în ziua de astăzi. Mă întorc din nou la Homer, care spune: «Cântă în mine, o, muză, şi prin mine spune povestea»”, a mai spus el.

Sara Danius, secretarul permanent al Academiei Suedeze, a scris într-un mesaj publicat pe blog că discursul lui Bob Dylan este ”extraordinar” şi ”elocvent”. ”Acum că discursul a fost livrat, Aventura Dylan se încheie”, a adăugat ea.

Cântăreţul american Bob Dylan a câştigat, pe 13 octombrie, premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru ”crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Majoritatea compoziţiilor sale au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără ”The Times They Are a-Changin'” (1964), ”Blonde on Blonde” (1966), ”Oh Mercy” (1989), ”Good as I Been to You (1992)” şi ”Together Through Life” (2009). În cariera sa de peste 55 de ani a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, ”Things Have Changed" din ”Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur. Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile sale au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.