„Closeness“, un film din Rusia, a câştigat marele premiu al Festivalului Internaţional de Film Bucureşti VIDEO

În cadrul evenimentului, s-au acordat cinci categorii de premii: Premiul pentru regie, Premiul pentru scenariu, Premiul Juriului Criticii, Premiul pentru Scurtmetraj Românesc şi Marele Premiu.

Câştigătorul serii a fost filmul rusesc ”Closeness” (Tesnota), care a primit atât Premiul pentru scenariu cât şi Marele Premiu al ediţiei 2017 a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti. Regizorul Kantemir Balagov nu a fost prezent la eveniment, transmiţând publicului şi juriului mulţumirile sale prin intermediul unui mesaj video.

Premiul pentru Regie a fost prezentat de Viorela Rădoi şi i-a fost acordat lui Daouda Coulibaly pentru „Wulu” (Franţa/Senegal). Coulibaly nu a fost prezent la eveniment, premiul fiind ridicat de Sylvain Auzou, selecţionerul Festivalului. Asemenea lui Balagov, Coulibaly a transmis mulţumirile sale printr-un mesaj video.

Premiul Juriului criticii i-a fost acordat lui Fellipe Barbosa, pentru ”Gabriel and the Mountain” (Brazilia/Fanţa), peliculă premiată în acest an şi la Cannes cu premiul France 4 Visionary Award & Gan Foundation Support for Distribution. Premiul a fost înmânat de Giulia Dobre, antropolog visual la Radio România, şi Ionuţ Mareş, jurnalist şi critic de film, dar şi selecţioner al competiţiei Festivalului de Film European Ceau, Cinema! de la Tmişoara, precum şi al competiţiilor de scurtmetraje ale Festivalului Internaţional de Film Independent ANONIMUL de la Sfântu Gheorghe. În lipsa regizorului, premiul a fost ridicat de asemenea ridicat de Sylvain Auzou, după cum informează site-ul BIFF.

Premiul pentru Scurtmetraj Românesc, acordat în premieră, i-a revenit filmului „Chers Amis”, în regia lui Valeriu Andriuţă. Din juriul secţiunii de scurtmetraje au făcut parte regizoarea Catrinel Dănăiaţă, de asemenea prezentă pe scenă, Enrico Vannucci, consultant de programe la Festivalul Bienal de la Veneţia, şi Dan Drăghicescu. Premiul a fost primit de doamna Mariana Liurcă, producătorul filmului.

De asemenea, „Tamara, Echelon”, în regia Kristinei Cepraga a primit premiul onorific acordat de Universitatea Hyperion care a fost înmânat de Alexandra Apostol, purtător de cuvânt al universităţii.

„Au fost cinci zile de vară fierbinţi, cu prezenţa extraordinară a Vanessei Redgrave, două master-class-uri, două mese rotunde, o lansare de carte şi filme bune. A fost o ediţie a XIII-a cu sălile pline. Pentru prima data la BIFF am avut şi secţiunea competitivă de scurt-metraje româneşti,” a declarat Dana Dimitriu- Chelba, directoarea Festivalului Internaţional de Film Bucureşti.

De asemenea, ea a adăugat că, pentru anul viitor, organizatorii au în vedere dezvoltarea uni secţiuni dedicate filmului de animaţi, producţiilor pentru copii. „Şi ne gândim mai departe, pentru că aşa ne-a învăţat doamna Vanessa Redgrave: Să fim puternici şi să nu ne dam bătuţi, chiar dacă ne este greu”, a mai spus directoarea BIFF.