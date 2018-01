Alexandru Arşinel a devenit cetăţean de onoare al Capitalei la Gala Premiilor pentru Artă şi Cultură

Teatrul Odeon a găzduit pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Gala Premiilor Municipiului Bucureşti pentru Artă şi Cultură, un eveniment organizat de Primăria Capitalei. În cadrul evenimentului, 24 de personalităţi marcante ale vieţii culturale române au primit din partea Municipalităţii Premii de Excelenţă în Cultură pentru următoarele domenii de activitate: teatru (scenografie: Adriana Grant pentru “Amadeus”, Teatrul Metropolis, regie: Vlad Massaci pentru “Ţinutul din miezul verii”, Teatrul Mic, actorie: Marius Bodochi, debut regie: Irina Alexandra Banea pentru “Incendii”, Teatrul Bulandra şi premiul pentru întreaga activitate: Rudy Rosenfeld, Teatrul Evreiesc de Stat), muzică (dirijorul Cristian Mandeal, compozitorul Dan Dediu, pianistul Valentin Gheorghiu, violonistul Alexandru Tomescu, violoncelistul Andrei Ioniţă), arte vizuale (Călin Dan – director MNAC, artistul Ion Grigorescu), film (regizorii Adrian Sitaru – filmul “Fixeur”, Călin Petre Netzer – filmul “Ana, mon amour”, Serge Ioan Celbidache – filmul “Octav”), arhitectură (Prof.Dr.Arh. Marian Moiceanu, Prof. Dr.Arh. Emil Barbu – Mac Popescu), literatură (Academician Eugen Simion, scriitoarea Nora Iuga, poetul şi eseiestul Barbu Cioculescu) şi management cultural (Adrian Majuru – Director Muzeul Municipiului Bucureşti, Ioan Cristescu – Director Muzeul literaturii Române).

În cadrul aceleiaşi ceremonii, viceprimarul Capitalei, dr.arh. Michaela Tomniţa Florescu a acordat din partea Gabrielei Firea, primarul general al Bucureştilor, titlul de Cetăţean de Onoare, actorului şi managerului Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, Alexandru Arşinel, “în semn de respect pentru contribuţia adusă în dezvoltarea şi promovarea teatrului românesc, pentru întreaga activitate în slujba Teatrului de Revistă bucureştean”. Acelaşi titlu i-a fost conferit şi celebrei scriitoare Ileana Vulpescu, absentă din motive obiective la gală.

“Urmează dragi prieteni să celebrăm o personalitate notabilă pentru cultura română, prin acordarea distinctiei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti, lui Alexandru Arşinel, actor de teatru şi film, manager al Teatrului de Revistă din Bucureşti” – a spus Monica Davidescu (actriţă, TNB), prezentatoarea galei, alături de Andrei Lazăr (tenor, Opera Naţională Bucureşti).