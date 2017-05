15 filme româneşti, proiectate la Festivalul de film românesc de la Washington D.C . Peliculele au obţinut 121 de premii internaţionale

15 filme româneşti, deţinătoare a 121 de premii internaţionale, vor fi prezentate la Washington, D.C., în cadrul Festivalului de Film Românesc intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, care se va desfăşura în perioada 13 mai – 14 iunie 2017. Organizat de Ambasada României în SUA, în parteneriat cu prestigioasele instituţii culturale americane National Gallery of Art şi American Film Institute şi cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York, festivalul de film românesc este primul de acest gen din capitala americană, după mulţi ani, se arată într-un comunicat al Ambasadei României în Statele Unite ale Americii.

Invitaţi speciali ai festivalului vor fi regizorul Corneliu Porumboiu (filmele Comoara, Poliţist, adjectiv şi Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism), actorii Gheorghe Visu (filmul Câini) şi Toma Cuzin (filmele Aferim! şi Comoara) şi actriţa Andreea Vasile (filmul Fixeur). După vizionarea filmelor, vor avea loc sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu public la care vor participa protagoniştii peliculelor cinematografice.

De asemenea, la deschiderea festivalului va participa ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ionuţ Vulpescu.



“Componenta de creaţie culturală, extrem de valoroasă, pe care a generat-o Noul Val al cinematografiei româneşti, contribuie la promovarea imaginii României, prin familiarizarea iubitorilor de film din capitala SUA cu cele mai recent premiate producţii cinematografice româneşti. Pline de umor şi autoironie, dar prezentând, în acelaşi timp, şi situaţii dramatice, filmele înfăţişează poveşti de viaţă care vor arăta publicului american o dezvoltare de excepţie a artei cinematografice”, consideră ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior.



“Începând cu finalul anilor 1990, un grup de regizori aventuroşi din punct de vedere intelectual, au electrizat producţia cinematografică românească postcomunistă cu un flux constant de scenarii pline de nuanţe şi filme încărcate de un puternic realism care abordează probleme morale şi ambiguităţi etice, creând alegorii pornite din circumstanţe banale”, se arată în prezentarea făcută festivalului de National Gallery of Art.



Printre filmele ce vor putea fi văzute în cadrul festivalului se numără Sieranevada (r. Cristi Puiu), Fixeur şi Ilegitim (r. Adrian Sitaru), Poziţia copilului (r. Călin Peter Netzer), Aferim!, (r. Radu Jude), Comoara (r. Corneliu Porumboiu), Câini (r. Bogdan Mirică), 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile şi După dealuri (r. Cristian Mungiu), Poliţist, adjectiv (r. Corneliu Porumboiu).

Filmele vor fi prezentate la National Gallery of Art şi AFI Silver Theatre and Cultural Center.

Programul complet al festivalului de film poate fi consultat pe pagina de internet aici sau pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, potrivit comunicatului de presă remis de Ambasada României în Statele Unite ale Americii.