Reguli diferite pentru Trump: un cont de Twitter a copiat postările preşedintelui american şi a fost suspendat în 68 de ore

Contul @SuspendThePres a fost creat pe 29 mai, şi anunţa printr-un simplu mesaj că ”acest cont va scrie aceleaşi lucruri pe care le scrie şi preşedintele. Să vedem dacă va fi suspendat pentru că încalcă termenii de utilizare ai site-ului. Urmăriţi acest experiment social şi raportaţi orice postare încalcă regulile. Mulţumesc.”.

Din acea zi, SuspendThePres a preluat întocmai fiecare postare a lui Trump, notează Mashable , care a vorbit cu deţinătorul contului despre modalitatea sa de a testa dacă într-adevăr Twitter aplică regulile sale într-un mod echidistant. ”M-am gândit că cea mai bună metodă este de a vedea dacă eu voi fi suspendat pentru exact acelaşi limbaj”, a spus acesta.

Postarea care a dus la o suspendare de 12 ore a contului SuspendThePres este o copie exactă a celei scrise de Trump în care foloseşte fraza făcută celebră de un segregaţionist american în anii 60: ”when the looting starts, the shooting starts”. Aceasta a fost şi prima postare pe care a copiat-o SuspendThePres.

Experiment Update - Account just now coming off a 12 hour suspension. Took roughly 68 hours for Twitter to suspend me. The violating tweet has been deleted. Twitters reasoning for the violation? Glorifying violence. Experiment will continue. DMs will remain open. Thank you. https://t.co/fuxJFMERgP