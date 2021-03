OnePlus 9 Pro: mai rapid, interfaţă la fel de curată şi camera foto mult aşteptată [TECH REVIEW]

Pentru cei care cunosc OnePlus, dar şi pentru ceilalţi care au auzit tangenţial de telefoanele lor, cel mai cunoscut aspect e că se mişcă extrem de rapid. Urmează, în funcţie de interese, simplitatea sistemului de operare, performanţa în gaming, încărcarea rapidă şi o cameră mai puţin bună.

Da, în afară de specificaţiile de nivel flagship sau high-end, OnePlus a avut mereu problema unei camere care nu se ridica la nivelul celorlalte calităţi ale terminalului. Asta până la seria 9.

Am primit OnePlus 9 şi OnePlus 9 Pro cu circa o săptămână înainte de lansare. Erau într-o cutie mare, roşie, care se desfăcea într-un mod extrem de interesant. Un Mediakit (pachet pentru presă), care avea în centru telefoanele şi împrejur o fotografie de pe lună. Evident trimitere la parteneriatul cu Hasselblad, companie ale cărei camere au realizat în premieră fotografii pe lună. Mai multe detalii despre această performanţă de poveste aici.

OnePlus 9 Pro e un smartphone destul de mare, cu un ecran de 6,7 inci, Fluid AMOLED cu rezoluţie 3216 x 1440 pixeli, tehnologie LTPO care permite display-ului să regleze automat rata de refresh de la 120 Hz până la 1 Hz în funcţie de utilizare. Tehnologia Hyper Touch oferă un timp de răspuns mult mai rapid în timpul anumitor jocuri, mărind viteza de sincronizare între procesor şi afişaj la 360 Hz.

Capturi cu modul în care am setat ecranul, rezoluţuia maximă QHD+, Advanced / AMOLED Wide Gamut şi rată de refresh 120Hz smart. Recomand şi varianata Advanced / Display P3 cu opţiunea Cold.

Să înţelegem mai simplu cum funcţionează refresh rate şi timpul de răspuns, pentru că ambele se măsoară în Hz şi uneori pot fi confundate. La o rată de refresh mare, peste 60Hz, imaginea afişată se încarcă mai repede şi timpul de răspuns însemnă că ecranul răspunde mai repede la atingerile tale. Unde contează aceste îmbunătăţiri, cel mai adesea în jocuri, dar şi în vizionarea de conţinut video.

Lăsând la o parte detaliile tehnice, ecranul e foarte luminos, cu contrast bun şi culori naturale, care pot fi ajustate din meniu în funcţie de preferinţe. OnePlus 9 Pro are ramă de aluminiu şi feţe de sticlă, 3D Gorilla Glass pe spate şi ecran dublu curbat. Ambele feţe sunt protejate cu Gorilla Glass 5, dar chiar şi aşa e de evitat să-l scapi. Husa înclusă în pachet poate fi salvatoare uneori şi pentru accidente uşoare telefonul vine cu o folie preaplicată pe ecran.

Ca design OnePlus 9 Pro nu iese în evidenţă, deşi e frumos, nu are ceva original. Singurul aspect deosebit ţine de modulul de cameră. E destul de greu la cele 197 grame şi spatele, argintiu lucios - Morning Mist, e magnet de amprente. Dar e plăcut de privit şi de ţinut în mână, cu imaginea acesta metalică, proaspătă.

Specificaţii principale ale modelului testat (LE2123): procesor Snapdragon 888, procesor grafic Adreno 660, memorie RAM 12GB LPDDR5, memorie de stocare 256GB (UFS 3.1), fără slot pentru card de date. Interfaţă OxygenOS 11 bazată pe Android 11.

Cum se mişcă, exact cum m-am aşteptat, adică impecabil. Cumva ştiam deja asta. Şi acum să mergem la cameră unde e adevărata schimbare.

Modulul de camere de pe spate e format din:

Camera de selfie e wide, are 16 MP cu f/2.4, HDR şi filmează FullHD.

Evident camerele sunt gândite şi realizate cu Hasselblad, de aceea e şi acolo acel logo, dar deocamdata, doar partea software şi câteva aspecte de design: "butonul" portocaliu de declanşare, sunetul de declanşare. Şi mai e modul Pro, unde se simte amestecul companiei suedeze.

Lăsând la o parte specificaţiile şi cine şi cu ce a a participat, pot să spun că sunt cele mai bune fotografii şi clipuri video realizate de un smartphone OnePlus până în prezent.

Imagine de zi.

Imagine de noapte.

Imagini în modul portret.

Filmare 8K la 30 fps, urmăriţi cât de bună e stabilizarea, ţinând cont că am coborât o pantă.

E cea mai bună cameră de pe un smartphone flagship? Nu. Dar e la un nivel ridicat. Dincolo de un anumit punct discuţia devine subiectivă. Cert e că detaliile, gama dinamică, culorile, zoom-ul sunt toate aşa cum ar trebui, bune şi foarte bune, indiferent că e zi sau noapte. Şi filmarea are o stabilizare excelentă.

Ce se poate totuşi reproşa? Ar fi fost bun un zoom optic mai mare, gen 5X. Pe camera principală şi în modul portret am remarcat în lumină slabă o inconsistenţă la balansul de alb.

Gaming, ca de obicei telefonul zboară în jocuri cu toate setările la maximum.

Call of Duty: Mobile

Asphalt 9.

Garena Free Fire.

Şi PUBG.

Sunetul, dacă tot am trecut prin gaming, segment în care OnePlus 9 Pro se şi aude grozav. Avem difuzoare stereo cu tehnologie Dolby Atmos , unul dedicat în partea de jos a telefonului şi altul sus comun cu cel pentru convorbiri. Sunetul e foarte puternic şi la 70%, are spaţialitate şi nuanţe suficiente. Am urmărit lansarea seriei OnePlus 9, chiar de pe modelul Pro, pe canapea în camera de zi. Fiică-mea care trecea pe acolo a zis ceva de genul: ce telefon e, că se aude bestial?! Cam asta e.