INTERVIU Tiberiu Dobre, Samsung: utilizatorii din România au arătat un apetit foarte mare pentru pliabile

Pe lângă terminalele smartphone pliabile, Samsung a anunţat şi noul ceas inteligent Galaxy Watch4 şi noile căşti Galaxy Buds2.

Despre aceste lansări, noile tehnologii, piaţă şi viitorul pliabilelor am discutat pe larg cu Tiberiu Dobre - Head of IM Division Samsung Electronics România şi Bulgaria.

Adevărul: În ultimii ani, Samsung are o abordare a tehnologiei legată de modă şi stil de viaţă. Credeţi că această linie a atras mai mulţi clienţi decât abordarea tehnică, clasică?

Tiberiu Dobre: Aşa este şi mă bucur că ai început cu acest subiect. Într-adevăr, Samsung a acordat atenţie acestui aspect lifestyle şi l-a integrat şi în gama de dispozitive mobile. Sigur, asta reprezintă mai mult decât o abordare nouă. Este o direcţie în sine, un trend ascendent care a prins contur tocmai din dorinţa utilizatorilor de a se remarca şi de a-şi impune propriul stil şi a-şi exprima personalitatea.

Dispozitivul mobil, în era în care trăim astăzi este companionul nostru de încredere – din acest motiv, Samsung a pus foarte mult accentul, în ultimii ani, pe experienţa furnizată de telefoanele noastre Galaxy. Şi când spun experienţă mă refer atât la interfaţa intuitivă, la funcţiile menite să uşureze interacţiunea cu telefonul, la ecosistemul de aplicaţii Galaxy de health & wellness preinstalate etc., cât şi la design-ul dispozitivului – construcţie, aspect, culoare, senzaţie la atingere etc.

Prin urmare, Samsung a prioritizat experienţa pe care o au utilizatorii cu dispozitivele noastre, pentru a se asigura că toate specificaţiile pe care utilizatorii le îndrăgeausă fie integrate sub un nou concept, pe dispozitivele noastre pliabile – telefoane cu design unic, inovator şi în pas cu nevoile actuale ale utilizatorilor. Fac referire la ele, pentru că aceste device-uri reprezintă cel mai bun exemplu pentru a justifica accentul pus pe design / modă, stil de viaţă, nevoi personale în sectorul de dispozitive mobile – în special Galaxy Z Flip3

Samsung a încorporat unele dintre cele mai fiabile materiale pentru a se asigura că Z Flip3 şi Z Fold3 îşi păstrează designul intact în orice stil de viaţă în care este integrat – indiferent dacă mediul de utilizare este dinamic, orientat spre divertisment, health & wellness sau profesional.

Aceste dispozitivele sunt primele din categoria telefoanelor pliabile ce încorporează rezistenţă la apă IPX8, iar la capitolul rezistenţă – vin cu o nouă folie de protecţie, care îl face mai rezistent la zgârieturi, Corning Gorilla Glass Victus, cea mai dură sticlă de pe Galaxy şi Armor aluminiu, cel mai puternic cadru din aluminiu Samsung de până acum.

De ce nu folosiţi şi procesoare Exynos pe telefoanele pliabile?

Trebuie să precizez întâi faptul că ambele procesoare trec prin aceleaşi scenarii riguroase de testare în condiţii reale de utilizare, pentru a oferi o performanţă constantă şi optimă pe întreg parcursul ciclului de viaţă al produsului.

Deci, pentru noi diferenţele între cele două procesoare nu sunt semnificative. Însă, pentru că Samsung a ţinut cont de feedback-ul primit din partea utilizatorilor, am ales ca noile dispozitive pliabile să fie echipate cu procesorul Snapdragon 888. Credem că acesta poate rezista fără probleme atât la sesiuni neîntrerupte de gaming, cât şi la browsing şi multitasking.

După o perioadă lungă de timp aţi revenit la Wear OS pe ceasuri, ce se întâmplă cu Tizen?

Am lucrat foarte strâns cu Google pe parcursul întregului proces, colaborând de la început până la sfârşit. Îmbinând cele mai bune dintre cele două sisteme de operare, Tizen şi Wear OS, într-o singură platformă unificată, suntem acum mândri să oferim o experienţă de ceas inteligent lider în industrie. Prin urmare, Tizen va exista şi în continuare, dar într-o formă îmbunătăţită.

Ce v-a convins că e timpul să treceţi la camera sub display?

Odată cu noul Galaxy Z Fold3 5G, Samsung a luat în considerare tot ceea ce îşi doreau utilizatorii dispozitivelor pliabile să vadă de la următoarea serie şi şi-a propus să creeze o experienţă de vizionare mobilă superioară şi un ecran intact, fără întreruperi. De aceea, Samsung a construit primul smartphone pliabil din lume cu cameră sub ecran.

Prin intermediul tehnologiei camerei sub ecran, Samsung a proiectat ecranul principal cu o suprapunere de pixeli distanţaţi deasupra orificiului camerei. Acest lucru permite afişarea conţinutului deasupra orificiului camerei atunci când vizionezi conţinut sau te joci pentru o experienţă mult mai captivantă. Spaţierea pixelilor de deasupra camerei a fost optimizată pentru a permite luminii să treacă prin golurile camerei. Acest lucru le permite utilizatorilor să folosească camera sub display atunci când apelează video sau utilizează recunoaşterea facială, spre exemplu.

Aceste schimbări arată că Samsung e mai deschisă ca niciodată către parteneriate?

Întotdeauna am fost deschişi spre parteneriate şi ne bucurăm să avem alături de noi companii puternice ce împărtăşesc aceleaşi valori. Noi am continuat să inovăm adunând în ecosistemul nostru atât propriile noastre tehnologii, cât şi colaborări puternice cu lideri din industrie. Rezultatul: experienţe îmbogăţite şi unice pentru utilizatorii noştri Galaxy existenţi şi viitori, mai ales acum pe noile noastre dispozitive pliabile.

Aici putem aminti de parteneriatul de lungă durată cu Microsoft pentru a oferi cea mai productivă experienţă de smartphone posibilă cu integrarea strânsă Microsoft Office, Teams şi Outlook; colaborarea strânsă cu Google pentru suport complet integrat al sistemului de operare pentru dispozitivele pliabile în Android; parteneri cheie şi comunitatea de dezvoltatori Android pentru facilitarea utilizării aplicaţiilor, precum YouTube, TikTok, Disney+ şi Spotify; sau dezvoltatori terţi, precum Remote Test Lab (RTL), unde dezvoltatorii pot accesa şi testa dispozitive Galaxy de oriunde

În ce constă tehnologia Echo square display?

Concret, această nouă tehnologie inovatoare reduce semnificativ consumul de energie prin îmbunătăţirea designului panoului. Astfel, elimină necesitatea unui strat suplimentar de polarizare, o foaie de plastic opacă ataşată de obicei la ecrane pentru a împiedica panoul să reflecte lumina externă, în timp ce creşte contrastul şi îmbunătăţeşte vizibilitatea. Bazat pe teste interne, noua tehnologie îmbunătăţeşte rata de transmisie cu 33%, în timp ce consumă cu până la 25% mai puţină energie în comparaţie cu versiunile anterioare cu un polarizor tradiţional

În timp ce majoritatea producătorilor se luptă în numărul de MP ai camerelor, Samsung vine la jumătatea lui 2021 cu camere de 10 şi 12 MP, la fel ca în 2020. Ce mesaj încercaţi să transmiteţi?

Pentru consumatorul final, cel mai important este ca la final fotografia lui să fie clară şi să aibă cea mai bună rezoluţie. Spre exemplu, Galaxy Z Flip3 prezintă o combinaţie de camere actualizate, noi AP şi funcţii îmbunătăţite, care oferă o experienţă de cameră chiar mai bună pentru selfie-uri. Camera din spate de înaltă rezoluţie vine acum echipată cu restaurare şi retuşare AI Face pentru cea mai bună experienţă selfie, iar noul Quick Shot îmbunătăţit facilitează înregistrarea unui videoclip cu un singur clic.

Cele două modele pliabile, Galaxy Z Flip 3 5G şi Galaxy Z Fold 3 5G, au încărcător în cutie? Ce ne puteţi spune despre alte accesorii incluse?

Noile dispozitive pliabile nu vin cu încărcător în cutie. Motivul pentru care s-a luat această hotărâre, odată cu seria S21, îl reprezintă angajamentul Samsung de a contribui la construirea unui viitor mai durabil pe parcursul ciclului nostru de viaţă, atât la nivel de business, cât şi de produse.

Chiar în cadrul lansării noilor Galaxy Z Flip 3 5G şi Galaxy Z Fold 3 5G am anunţat viziunea noastră privind sustenabilitatea în sectorul de dispozitive mobile, lansând platforma Galaxy for the Planet. Astfel, Samsung a stabilit un set iniţial de obiective care trebuie atinse până în 2025. Mai concret, depune toate eforturile pentru a obţine un consum zero al încărcătoarelor de smartphone-uri în modul standby, vom încorpora material reciclat în toate produsele şi vom elimina materialele plastice din ambalaje. De asemenea, vom redirecţiona toate deşeurile din depozite către instalaţiile noastre de producţie.

Revenind la cea de-a doua întrebare, în afară de smartphone, în cutie mai regăsim: cablu de date, cheiţă SIM şi ghid de pornire rapidă.

Ce se întâmplă cu seria Note, ce informaţii aveţi despre ea în condiţiile în care oferiţi S Pen şi pe Z Fold 3 după S21?

Samsung îşi concentrează eforturile să extindă în continuare experienţa Note şi să aducă multe dintre specificaţiile sale de productivitate şi creativitate, precum S Pen-ul, în ecosistemul Galaxy. Iar acesta este rezultatul – cea de-a 3 a generaţie de Galaxy Z Fold compatibilă cu S Pen. Cred că, în acest moment, Galaxy Z Fold3 a devenit un smartphone mult complet şi puternic datorită noilor funcţii împrumutate de pe seria Note, fiind capabil să îndeplinească orice dorinţă a utilizatorilor săi la nivel de experienţă mobilă

Ce procent din volumul de terminale smartphone vândute pe piaţă în 2020 a fost format din pliabile, global şi local?

Cu Galaxy Fold, Galaxy Fold2 si Galazy Z Flip am creat o piaţă care schimbă radical modul în care ne raportăm la telefoanele inteligente, iar utilizatorii din România au arătat un apetit foarte mare pentru această categorie de produse.

Ce pot să-ţi spun acum, raportându-mă strict la piaţa locală, este că aceasta a crescut faţă de 2019 cu aproximativ 4% în volum şi 13% in valoare, iar piaţa de smartphone-uri premium continuă pe un trend normal, fiind în creştere de la an la an. Până la finalul anului ne aşteptăm la o creştere a pieţei de smartphone-uri în România de aproximativ 6% în volum şi 10% în valoare comparativ cu 2020. Valorea pe care o estimăm noi depăseşte 1.2 miliarde de euro.

De ce aţi ales să scădeţi preţurile la purtabile şi telefoane pliabile în condiţiile în care specificaţiile sunt semnificativ îmbunătăţite?

Samsung aspiră la o democratizare a pieţei de dispozitive pliabile, iar acesta a fost primul pas spre îndeplinerea acestui obiectiv. Prin urmare, ne dorim ca tot mai mulţi utilizatori de smartphone să poată avea acces la această nouă experienţă mobilă. Noi vom continua să inovăm această tehnologie, găsind şi oferind soluţii optime pentru orice tip de utilizator.

Ce planuri şi ce aşteptări aveţi pentru piaţa din România, în privinţa telefoanelor pliabile?

Vedem o transformare tot mai mare la nivel de percepţie privind modul în care ne folosim smartphone-urile – atât la locul de muncă, cât şi în afara acestuia. Telefoanele pliabile le oferă noi modalităţi utilizatorilor de a se conecta, de a se bucura de viaţă şi de a lucra productiv. Iar românii au un apetit crescut pentru tehnologie şi inovaţiile în materie de dispozitive.

De fapt, mulţi analişti prezic că cererea globală pentru smartphone-urile pliabile creşte exponenţial până la 6,5 milioane de unităţi în 2021, ceea ce este triplu faţă de anul trecut. Cei care au nevoie de un dispozitiv puternic cu un design unic şi un ecran generos atât pentru muncă, cât şi pentru divertisment vor îmbrăţişa imediat experienţa cu un smartphone pliabil. Prin urmare, ne aşteptăm ca noua generaţie de telefoane pliabile să fie pe placul utilizatorilor români, Z Fold şi Z Flip să devină cele mai vândute telefoane pliabile din România.

Care credeţi că e principalul avantaj al Samsung faţă de concurenţii săi?

Samsung se concentrează pe furnizarea de dispozitive care îmbunătăţesc cu adevărat viaţa de zi cu zi a utilizatorilor. Seria Galaxy Z oferă experienţe de neegalat pe piaţă datorită inovaţiilor Samsung în această categorie de produse, precum şi a ecosistemului generos de produse. Cu trei generaţii de foldable lansate până în prezent, Samsung are atât expertiza, cât şi feedback-ul valoros al consumatorilor care ne ajută să le oferim acestora o experienţă mobilă excelentă.