Cum arată OPPO Find N şi cât costă pliabilul surpriză al OPPO [HANDS ON]

Ecranul interior al lui OPPO Find N, care are un format al imaginii de 8:4:9, se întoarce automat în modul landscape pentru ca utilizatorii să nu mai rotească smartphone-ul. Atunci când este pliat, OPPO Find N are un format al imaginii de 18:9 comparabil cu dimensiunile unui smartphone obişnuit, potrivit pentru utilizarea cu o singură mână.

Balamaua folosită pentru procesul de pliere a smartphone-ului OPPO Find N e formată din 136 de componente cu o precizie de 0,01 mm. Design-ul unic al sistemului de pliere rezolvă unele dintre dezavantajele întâlnite la alte produse similare şi anume, oferă un spaţiu tampon atunci când smartphone-ul este deschis pentru a minimiza cuta de pe ecran cu până la 80% (conform rezultatelor TUV). În acelaşi timp, design-ul elimină spaţiu dintre cele două ecrane atunci când ele se suprapun, pentru a evita zgârieturile.

Interfaţa personalizată OPPO este îmbunătăţită astfel încât să ofere o funcţionare eficientă şi compatibilitate a aplicaţiilor precum Muzică, Note şi Cameră. Spre exemplu, atunci când este folosită aplicaţia Note, smartphone-ul Find N devine un mic laptop pentru a putea tasta fără a ţine device-ul în mână. Având în vedere că smartphone-ul este stabil în numeroase unghiuri, poate deveni un trepied pentru a realiza clipuri 4K HD şi apeluri video hands-free.

Ecranul Serene Display are o grosime de 0,03 mm spre deosebire de grosimea universală a smartphone-urilor, de 0,06 mm, pentru a asigura o pliere uşoară dar şi durabilitatea. Conform testelor realizate de compania TUV, ecranul are o rezistenţă garantată pentru peste 200.000 de plieri fără cute.

Ecranul interior are un display LTPO cu o tehnologie dinamică smart a ratei de refresch între 1-120 Hz în funcţie de conţinutul care rulează.

Ambele display-uri au 10.240 de niveluri de luminozitate prestabilite care se activează în funcţie de necesităţile utilizatorilor, cea mai înaltă luminozitate fiind de 1,000 niţi.

Ecranul de 7,1 inci măreşte aria vizuală a smartphone-ului cu 60% ceea ce generează o experienţă şi mai imersivă şi posibilităţi de inovaţii software pentru productivitate.

OPPO Find N recunoşte noi gesturi care fac multitasking-ul mult mai intuitiv. Spre exemplu, atunci când sunt folosite două aplicaţii compatibile, utilizatorii pot folosi două degete pe ecran pentru a împărţi ecranul în două cadrane sau pot face imaginea full screen prin utilizarea a patru degete. În acelaşi timp, OPPO Find N recunoaşte şi gesturile obişnuite de split-screen precum apăsarea lungă şi repoziţionarea unor aplicaţii şi oferă posibilitatea de a salva combinaţiile de câte două aplicaţii care sunt folosite cel mai des la realizarea split-screen-ului.

HANDS ON

Vezi în clipul video cum arată smartphone-ul şi cum se mişcă, am făcut şi un test Geekbench 5 spre finalul materialului.

Nu-mi amintesc exact cât a durat şedinţa de hands on, probabil 20 de minute. Din când în când cineva striga ca la licitaţie cât timp mai avem la dispoziţie. Eram la o masă rotundă şi fiecare aveam acces la un smartphone. Am lăsat special sunetul din sală, ca să auziţi impresiile la cald, dar şi pe colega din Rusia care a repetat de multe ori aceeaşi frază.

Cum e smartphone-ul, primele impresii după o utilizare sumară.

E frumos, foarte compact, se simte solid în mână şi datorită ramei de metal. Eecranul pliat e suficient de mare ca să-l poţi folosi lejer în multe situaţii, să nu fii nevoit să-l deschizi inutil. Ecranul deschis nu are acea denivelare obişnuită la pliabile, pe mijloc, sau nu am sesizat-o eu. Mi-a plăcut modul în care e construit, amestecul de metal, sticlă şi ceramică. Am avut la dispoziţie modelul alb. E rapid în utilizare, la specificaţiile pe care le are ar fi imposibil să nu fie. Modulul camerei mi-a atras privirea, modul în care e integrat, finisat e chiar elegant.

Dacă ai un smartphone cu diagonala cuprinsă între 6,7 - 6,9 inci ecranul deschis de 7,1 inci n-o să ţi se pară atât de mare. E greu să-l deschizi cu o sigură mână şi tastatura mi s-a părut puţin incomodă.

De ce am zis în titlu că e surpriză, pentru că anul trecut, OPPO a prezentat un smartphone cu un ecran flexibil, complet diferit de Find N ca dimensiuni şi tehnologie, OPPO X. Modelul Find N seamănă destul de bine cu Samsung Z Fold.

Am fost destul de încântat la prima vedere de OPPO Find N, mai ales că aflasem din timpul prezentării că preţul său de lansare în China ar fi în jur de 1200 de dolari. Adică cam cât un smartphone de top clasic. Acum depinde de gusturi, nu e pentru oricine, dar eu chiar vreau să trec la un pliabil în 2022.

Să revenim la prezentare.

Software-ul smartphone-ului Find N este optimizat astfel încât utilizatorii să beneficieze de un transfer imediat al conţinutului între cele două ecrane. Atunci când telefonul este deschis, conţinutul este transpus de la ecranul exterior către ecranul interior, iar atunci când telefonul este pliat, utilizatorii pot da swipe-up aplicaţiei pe care o utilizau pentru a continua pe ecranul exterior. A fost adaptată şi tastatura pentru a permite tastarea mai eficientă cu doar două degete.

Find N are cu o cameră principală Sony IMX 766 de 50MP , o lentilă ultra-wide de 16 MP, o lentilă retractabilă de 13 MP şi camere selfie atât pe ecranul interior cât şi pe ecranul exterior.

OPPO Find N oferă posibilitatea de a folosi ecranul mare pentru a realiza conţinutul, în timp ce pe ecranul celălalt pot fi vizualizate cele mai recente fotografii. Atunci când utilizatorii folosesc telefonul deschis, pot vedea atât ei cât şi subiectul fotografiei conţinutul realizat.

Selfie-urile vor putea fi îmbunătăţite prin previzualizarea lor pe ecranul exterior şi prin declanşarea camerei prin gesturi fără a fi necesară apăsarea pe buton.

OPPO Find N este primul smartphone pliabil care foloseşte un design curbat 3D pe ambele muchii ale telefonului. Carcasa şi modulul camerei respect liniile de design folosite de către modelul Find X3. faţa şi spatele smartphone-ului sunt protejate cu Gorilla Glass Victus.

Smartphone-ul OPPO Find N va fi disponibil în trei variante de culoare: varianta Black va combina două tipuri de sticlă, varianta White este inspirată din elementele ceramice cu o textură glossy şi varianta Purple care foloseşte multiple straturi pentru a crea un efect de umbre.

Smartphone-ul OPPO Find N va fi disponibil în China de la sfârşitul acestei luni urmând să fie disponibil şi pe alte pieţe din primul trimestru al anului 2022. În privinţa preţurilor, modelul 8GB Ram + 256GB stocare va costa în China 7699 CNY (1209$), iar modelul superior, 12GB RAM + 512GB stocare, va costa 8999 CNY (1413$). Preţul în dolari e calculat la cursul de azi, 15 decembrie.