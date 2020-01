CES 2020: Lenovo anunţă Yoga 5G, primul laptop cu conectivitate 5G, şi laptopul pliabil ThinkPad X1 Fold

Partea grafică a laptopului, Lenova Yoga 5G, e asigurată de Qualcomm Adreno 680 şi sunetul de difuzoare Dolby Atmos, poziţionate frontal. Tot pentru productivitate avem pen, iar PC-ul vine cu Windows 10 preinstalat.

În plus, funcţia de control inteligent al temperaturii de pe Yoga 5G, activată de software, ajustează performanţa în funcţie de activităţi, menţinând laptopul rece şi eliminând necesitatea unui ventilator zgomotos.

Yoga 5G va fi disponibil din primăvara anului 2020, cu un preţ de pornire de 1499 de dolari.

Compania chineză se mândreşte şi cu primul PC pliabil, ThinkPad X1 Fold. Noul ThinkPad este construit din aliaje uşoare şi fibră de carbon şi are un înveliş de piele. Lenovo X1 Fold este un laptop cu ecran OLED pliabil, de 13.3 inci, şi cântăreşte mai puţin de un kilogram.

Lenovo X1 Fold va fi disponibil de la jumătatea anului 2020, la un preţ începând de la 2499 de dolari.

Pe lângă cele două, cap de listă, Lenovo a mai prezentat:

- ThinkBook Plus, un laptop cu ecran e-ink pentru dezvoltarea de ilustraţii şi pentru a lua notiţe cu stylus-ul Precision Pen. Acesta permite primirea notificărilor importante chiar şi atunci când capacul laptopului este închis. Dispozitivul este un nou tip de laptop cu specificaţii şi funcţii care maximizează multitasking-ul. ThinkBook Plus va fi disponibil din martie 2020, la un preţ începând de la 1199 de dolari. - Lenovo IdeaPad Duet Chromebook este unul dintre cele mai uşoare şi subţiri Chromebook-uri, cu o durată de viaţă a bateriei de până la 10 ore. Noul Chromebook are un design minimalist şi un stylus USIopţional uşor de folosit, cu latenţă scăzută, pentru scris de mână sau crearea de schiţe, având un design portabil şi simplu. IdeaPad Duet Chromebook va fi disponibil din mai 2020, cu un preţ de pornire de la 279.99 dolari.

.

- Lenovo Smart Frame dispune de un ecran cu finisaj mat şi o peliculă anti-glare, oferind imagini frumoase la orice setare de luminozitate sau oră a zilei. Senzorul de culoare ajustează luminozitatea pozei în funcţie de lumina ambientală, pentru o experienţă de vizualizare mai naturală, fiind ideală pentru orice cameră a casei. Diferite gesturi ale mâinii pot fi folosite pentru a reda, continua sau opri slide-urile foto sau video. Lenovo Smart Frame va fi disponibil din august 2020, cu un preţ de pornire de la 399 de dolari

- Lenovo Legion Y740S este cel mai subţire şi uşor laptop de gaming cu Windows 10 din portofoliul Lenovo şi oferă o durată de viaţă a bateriei de până la opt ore. Disponibil în nuanţa Iron Grey, cu design metalic şi logo Lenovo Legion Y iluminat, Laptopul Legion Y740S cântăreşte doar 1.9 kg şi este echipat cu numeroase porturi de conexiuni, printre care Thunderbolt 3 care permite conectarea la o unitate externă de procesare: Lenovo Legion BoostStation.

- Lenovo Legion BoostStation este echipat cu plăci grafice NVIDIA GeForce sau AMD Radeon, este compact, cu o carcasă de aluminiu şi laturi transparente, cântăreşte 9.07 kg şi vine cu fast-charging (încărcare rapidă). Unitatea suportă şi funcţii suplimentare pentru redarea conţinutului de realitate virtuală sau augmentată.

- monitorul de gaming Lenovo Legion Y25-25, cu diagonală de 24 inci, ecran Full HD IPS şi rame subţiri, oferă o rată de reîmprospătare a cadrelor (refresh) de 240Hz. Cu ajutorul tehnologiei AMD Radeon FreeSync este eliminat lag-ul şi tremurul imaginilor în jocurile multiplayer. Lenovo Legion Y25-25 cu panel anti-glare oferă luminozitate de până la 400 de niţi şi are certificare TÜV Rheinland Eye Comfort, care reduce oboseala ochilor. Stativul ergonomic permite poziţionarea monitorului în diverse unghiuri confortabile, iar stativul VESA permite montarea acestuia pe perete.

- monitorul de gaming, Lenovo G32qc cu diagonală de 31.5 inci, margini subţiri şi rezoluţie QHD (2560 x 1440).

- monitorul de gaming Lenovo G27c dispune de curbură de 1500R, are un ecran compact de 27 inci şi rezoluţie Full HD (1920 x 1080).