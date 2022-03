Huawei deschide în România un centru de coordonare a nouă ţări din regiune pentru serviciul Huawei Ads

Bazat pe licitaţii în timp real (RTB), serviciul oferă soluţii de publicitate pentru site-uri web şi aplicaţii şi are ca scop constituirea unei noi modalităţi de comunicare între partenerii şi utilizatorii dispozitivelor Huawei ce rulează Huawei Mobile Services.

Huawei îşi deschide în Romania hub-ul de coordonare a Huawei Ads pentru ţările din Balcani, care va conduce activitatea din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia şi Slovenia. Hub-ul va avea sprijin din partea a peste 200 de specialişti regionali şi locali care vor dezvolta relaţiile de business cu partenerii locali.

Platforma de publicitate permite agenţiilor de profil sau clienţilor direcţi să desfăşoare campanii prin care să îşi atingă obiectivele propuse, având la dispoziţie multiple tipuri de anunţuri şi campanii.

Care sunt metodele de promovare Huawei Ads?

Soluţiile de publicitate Huawei includ: Programmatic Display, AppGallery şi Search Network.

Huawei Ads în Romania

În România, Huawei Ads are traficul generat din trei surse, respectiv aplicaţiile din AppGallery, unde există cel mai mare trafic, aplicaţiile dezvoltate de Huawei, preinstalate pe dispozitivele companiei (ex: Huawei Video, Browser, Huawei Music etc.), şi părţi terţe, ale căror reclame pot fi afişate nu numai pe telefoanele Huawei, dar şi pe alte dispozitive HMS. Aplicaţiile Huawei Video şi Music au deja reclame integrate.