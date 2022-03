HUAWEI Wi-Fi Mesh3, cel mai rapid sistem mesh Wi-Fi6 [TECH REVIEW]

Huawei WiFi Mesh 3 e un sistem mesh wireless cu acoperire de până la 600 m2, când sunt utilizate trei unităţi. Am testat Huawei WiFi Mesh 3 mai bine de o săptămână şi este întradevăr cel mai rapid sistem mesh, dar stă excelent şi la capitolul acoperire.

În versiunea cu trei unităţi poate acoperi o casă cu mai multe etaje sau o locuinţă cu un singur nivel şi are semnal bun pe balcon sau chiar în curtea din spate.

Huawei WiFi Mesh 3 vin într-o cutie mare şi cred că este cel mai greu sistem mesh pe care l-am testat vreodată. Fiecare unitate are dimensiunile 174 x 70 x 107 mm şi o greutate de 413 grame. În cutie găseşti cele 3 unităţi, 3 cabluri de alimentare, un cablu de reţea şi manuale de utilizare.

În clipul video un scurt unboxing.

Caracteristici principale ale Huawei WiFi Mesh 3 (WS8100):

poate suporta peste 250 de dispozitive conectate simultan;

Wi-Fi în standardele b/g/n/ax cu 2 x 2 MIMO pe 2.4GHz şi 2 x 2 MIMO pe 5 GHz, viteze de până la 574 Mbps pe 2.4 GHz şi până la 2.402 Mbps pe 5 GHz ;

memorie - fiecare unitate are 256 MB RAM şi 128 MB ROM;

funcţii protocol 802.11kvr, HarmonyOS Mesh+;

metode de conectare WAN PPPoE / DHCP / adresă IP statică, temporizator Wi-Fi, Guest Wi-Fi, limitarea vitezei dispozitivului, controlul accesului Wi-Fi, control parental, VPN pass through, DMZ / server virtual.

La prima pornire Huawei WiFi Mesh 3 nu are parolă şi te conectezi direct, ghidul te îndrumă cum să faci corect instalarea şi să-i setezi o parolă. Există şi o opţiune de bifat ”Backup Wi-Fi 5 Network” pentru dispozitivele mai vechi, incompatibile cu Wi-Fi6.

Apoi am adăugat Huawei WiFi Mesh 3 în aplicaţia AiLife şi am conectat şi celelalte 2 unităţi. Aplicaţia îţi arată şi un plan al casei pe care îl poţi personaliza conform cu realitatea prin Huawei Smart Life App. Opţiunea Smart Diagnosis îţi arată toate canalele disponibile şi la cerere ţi-l alocă pe cel mai liber. Huawei WiFi Mesh 3 are integrat şi HomeSec, un sistem de protecţie care oferă router-ului caracteristici de securitate puternice fără costuri suplimentare.

Aplicaţia AiLife se descarcă din HUAWEI AppGallery şi funcţionează ca un panou de comandă pentru toate dispozitivele Huawei.

Unităţile funcţionale instalate în 3 locuri diferite din casă. La pornire, până se conectează la internet, ledul de pe fiecare unitate este roşu. Când sunt funcţionale ledul este verde.

Fiecare unitate are 2 butoane, H (în faţă) de conectare cu alte dispozitive HarmonyOS sau dispozitive wireless WPS şi unul reset (în spate). La acestea se adaugă trei porturi Ethernet 10 / 100 / 1.000 Mbps cu auto-negociere.

Huawei WiFi Mesh 3 integrează tehnologia NFC, iar pentru a te conecta la reţea este suficient să plasezi smartphone-ul cu sistem de operare Android şi cu funcţia NFC activată, în partea de sus a routerului. Apare un mesaj pe ecranul telefonului, apeşi CONNECT şi te conectezi fără a fi nevoie de introducerea unei parole.

Zona de contact are o folie transparentă care nu blochează semnalul NFC, nu e nevoie s-o îndepărtezi.

Şi ajungem la rezultate, până la urmă asta e unul dintre cele mai importante lucruri. Am testat conexiunea wireless pe Huawei WiFi Mesh 3 cu două aplicaţii: Speedtest by Ookla şi FAST Speed Test. Abonamentul de internet folosit este gigabit. Iată rezultatele:

Se poate observa latenţa scăzută şi viteza echivalentă cu cea de pe fir. Chiar şi viteza de upload este mai mare decât viteza pe care o obţin multe routere pe download.

Noul router este disponibil din 27 ianuarie în magazinul online www.huaweistore.ro şi în magazinele reţelelor partenere de retail, la preţul recomandat de vânzare de 749 lei pentru sistemul cu 2 unităţi şi 1.049 lei pentru sistemul cu 3 unităţi.

Articol realizat cu sprijinul Huawei.