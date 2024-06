Copiii care își amintesc viețile anterioare. Care este explicația fenomenului ce îi face să aibă amintiri care nu le aparțin

O universitate americană a alcătuit o bază de date cu peste 2.200 de copii care au fost bântuiți de „amintiri de report” ale unor vieți trecute începând cu anii 1960.

Criticii consideră că aceste povești sunt inspirate de alte surse de informare, cum ar fi televiziunea, internetul, poveștile de familie - sau doar produse ale imaginației active a unui copil.

Dar două treimi dintre aceste cazuri conțin suficiente detalii pentru a identifica persoana decedată pe care copilul crede că ar fi putut fi, a constatat un studiu recent realizat de Școala de Medicină a Universității din Virginia.

Acești copii, în general cu vârste cuprinse între doi și șase ani, fie au avut această revelație după ce au avut o experiență de déjà vu atunci când au vizitat un anumit loc, fie au avut această revelație în vise lucide.

Cel mai faimos caz din Marea Britanie a fost cel al micuțului Cameron Macaulay, protagonistul documentarului din 2006: Oameni extraordinari - Băiatul care a trăit înainte.

Încă de la vârsta de doi ani, el și-a descris perfect casa de pe o plajă din Outer Hebrides - inclusiv moartea tatălui său într-un accident de mașină și câinele său ciobănesc alb-negru de companie - deși nu a vizitat niciodată insula scoțiană și nici vreun membru al familiei sale din Glasgow.

„Trebuie să mă duc la Barra, trebuie să mă duc la Barra, familiei mele îi este dor de mine”, le spunea părinților săi. Copilul își amintea cum înota în piscinele din stânci și cum se juca cu prietenii pe plaja unde aterizau avioanele mici.

Viziunile lui Cameron despre viața de pe insulă erau atât de reale pentru el încât, uneori, trebuia să fie luat de la grădiniță pentru că își plângea părinții de pe Barra. În cele din urmă, familia sa a cedat și a vizitat-o, găsind acolo o casă pe plajă exact așa cum o descria el.

Cazurile de copii care au amintiri ce nu le aparțin sunt foarte frecvente

În nord-estul țării, un tată a fost șocat să își audă fiica de doi ani vorbind despre „celălalt tată al ei, care a murit cu mult timp în urmă”.

„La momentul respectiv, presupunerea era că avea un prieten imaginar numit Charles, deoarece apărea adesea să vorbească cu el sau despre el. În cele din urmă am întrebat-o mai mult despre Charles și a spus „el a fost celălalt tată al meu care a murit cu mult timp în urmă”. Încetul cu încetul au început să iasă la iveală mai multe detalii. Ea a spus că locuia într-o casă cu o ușă neagră și a descris o scară de fier care urca în cercuri. A fost un pic înfiorător, dar am fost suficient de intrigat să mă interesez dacă este posibil ca casele din suburbia noastră să fi avut scări în spirală și am descoperit că era o caracteristică destul de comună a unora dintre proprietățile mai vechi. A fost foarte ciudat și a durat doar câteva luni, în timp a încetat să mai vorbească despre Charles, ceea ce trebuie să recunosc că a fost o ușurare”, a declarat tatăl fetiței pentru MailOnline.

Familia unei alte fetițe aflate în vacanță în Marea Britanie a susținut că aceasta a arătat spre o pereche de morminte într-o biserică rurală și a declarat că acolo își îngropase părinții, enumerând chiar numele lor de pe pietre și datele în care au murit, precum și epitaful: „Au fost foarte iubiți și au fost în brațele lui Dumnezeu”.

„Obișnuiam să vin aici când eram copil”, a spus ea, și a început să descrie cu lux de amănunte interiorul bisericii. Părinții ei i-au spus că are „o imaginație foarte bogată”, dar au constatat că „a fost exactă în fiecare detaliu”, a spus un prieten de familie.

Un al patrulea copil, în vârstă de trei ani, le-a spus părinților săi „de multe ori” că s-a înecat într-un „accident cu barca” când era un „bărbat mult mai în vârstă”.

Atenția asupra acestor povești a fost reaprinsă după ce un studiu academic din SUA a ridicat posibilitatea ca reîncarnarea să se întâmple cu adevărat - pentru că sute de copii le-au spus acest lucru.

Vorbele înfricoșătoare ale unor copii cu vârste cuprinse între doi și șase ani care pretind că au mai trăit și au mai murit înainte nu ar trebui să fie catalogate drept un nonsens, a avertizat Tony Rae, hipnotizator și expert în vieți anterioare.

Rae, care a fost președinte al Consiliului Britanic al Hipnotizatorilor Profesioniști timp de 25 de ani, a reacționat la un studiu realizat în SUA, care a documentat peste 2.200 de cazuri în care copiii au oferit în mod inexplicabil relatări detaliate ale unor evenimente pe care nu aveau cum să le cunoască.

În fiecare an, în jur de 120 de familii cu copii care au aceste amintiri intense contactează Divizia de Studii Perceptuale (DOPS) din cadrul Departamentului de Psihiatrie și Științe Neurocomportamentale al Școlii de Medicină a Universității din Virginia.

Acest lucru l-a determinat pe directorul departamentului și autor pe această temă, Dr. Jim Tucker, să concluzioneze că „există dovezi care trebuie explicate și, atunci când analizăm cu atenție aceste cazuri, un fel de transfer de amintiri are adesea cel mai mult sens”.

„Aș spune părinților să rămână cu mintea deschisă dacă copiii dvs. spun lucruri inexplicabile și folosesc un limbaj ciudat pe care nu v-ați aștepta să îl cunoască. Cea mai frecventă explicație pe care o dau părinții pentru aceste comportamente este că copilul lor are „un prieten imaginar”, deoarece acesta este adesea modul în care se prezintă aceste lucruri. Dar am avut copii aduși la mine de părinți care au fost complet nedumeriți și, la sfârșitul zilei, după ce am lucrat cu copilul, concluzia pe care el sau ea a trăit-o înainte a fost inevitabilă”, a explicat Tony Rae.

„Am crezut că este vorba de o mulțime de prostii vechi, în lipsa unui cuvânt mai bun și, ca mulți alții, am pus aceste cazuri pe seama sindromului de memorie falsă. Dar, în urmă cu câțiva ani, eram cazat într-un hotel din Yorkshire și a avut loc un incident care mi-a schimbat complet părerea. Managerul hotelului mi-a spus că managerul barului său devenise convins că a trăit o viață anterioară și se întreba dacă l-aș putea ajuta. Am fost sceptic, dar l-am plasat pe acest tip într-o stare de relaxare și l-am dus înapoi, iar el a început să-mi povestească despre perioada în care a fost soldat în Războiul din Crimeea. Mi-a spus că a fost caporal și mi-a înșirat numărul său de soldat. Mi-a dat numele comandantului său, al rudelor sale apropiate și mi-a spus că a locuit în Sudbury, Suffolk”, a mai explicat Tony Rae, Rae, ca fiind cel mai important regresionist în materie de vieți trecute din lume.