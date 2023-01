O familie greu încercată a rămas fără materialele de construcție care îi fuseseră donate. De ce a confiscat Poliția marfa

Un grup de vasluieni care a dorit să ajute cu materiale de construcție o familie greu încercată, a fost oprită de poliție, iar ajutorul a fost confiscat pentru că uitaseră acasă actele de proveniență ale mărfii.

Pe 22 decembrie 2022, locuința unei familii din satul Buscata, comuna vasluiană Ivănești, a fost cuprinsă de flăcări și distrusă aproape în totalitate. Oamenii au vrut să ajute pentru ca semenii lor să nu rămână de sărbători fără un acoperiș deasupra capului.

„Eu am șase copii în Pușcași și am adunat de la ei materiale de construcție. Le aveau cumpărate, pentru ei și rămăseseră destule. Am auzit de familia asta din Buscata, așa că, pe 26 decembrie, le-am încărcat într-o mașină și am vrut să le ducem lor. Numai că, pe drum, ne-au oprit polițiștii și, pe motiv că nu aveam la noi actele de proveniență, le-au confiscat, ”, au povestit vasluienii cu suflet mare, potrivit Vremea Nouă.

„Am reușit să ridicăm casa familiei din Buscata”

Aceștia cu adăugat că au încercat să le explice polițiștilor faptul că acele documente există, dar că au uitat să le ia cu ei și că doresc să ajute o familie greu încercată, dar aceștia nu au ținut cont și le-au confiscat marfa, primind și avertisment.



„Am rămas astfel fără 28 de căpriori de 6 metri fiecare și 28 de scânduri la 4 metri. Am contestat apoi decizia polițiștilor, dar acum trebuie să așteptăm decizia judecătorilor”, au mai povestit vasluienii.

În cele din urmă, oamenii s-au mobilizat exemplar și au reușit să refacă locuința familiei din Buscata aproape în totalitate.

„Nu am renunțat să-i ajutăm, chiar dacă am pățit ce am pățit. Am reușit să ne strângem aproximativ 40 de oameni, mulți dintre ei din județul Suceava, și am reușit să ridicăm casa familiei din Buscata. Dacă aveam mai mult timp la dispoziție, îi puneam și tabla pe acoperiș în ziua respectivă, dar a fost ziua cam scurtă”, mai spun cei care au sărit în ajutorul familiei greu încercate din Buscata.