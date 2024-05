Legendarul Vasile Stîngă, îngrozit de CSM București: verdictul său înaintea returului cu Metz EXCLUSIV

CSM București va juca, sâmbătă (ora 17.00), returul cu Metz în sferturile Ligii Campionilor după un meci dezolant, pierdut în tur la trei goluri diferență.

Contactat de „Adevărul“, Vasile Stîngă a explicat ce a văzut în meciul CSM – Metz (24-27) de duminica trecută și a analizat șansele fetelor noastre în returul de sâmbătă.

„Mi s-a părut că CSM a fost altă echipă, de nerecunoscut... Jucătoarele mi-au lăsat impresia că au fost blocate. Parcă s-au speriat de portăriță... Nu știu, din păcate, au jucat foarte foarte prost! Mai ales în apărare. Aici, la CSM a fost un dezastru! În schimb, Metz a dovedit că e o echipă redutabilă, că știe să joace în apărare. Fără discuție, Metz are prima șansă la calificare în acest moment“, ne-a spus fostul mare internațional.

„La CSM, dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât venea după o serie bună de meciuri. Dar, știți cum e la sporturile de echipă? Când te blochezi, ieșirea din impas e foarte dificilă, dacă nu găsești soluția la nivel colectiv. Iar soluția ar trebui să o găsească antrenorul... Din păcate, antrenorul lui Metz a găsit soluția foarte bine în apărare. A anihilat jucătoarele noastre. În afară de Neagu, care a dat 9 goluri, în rest, jucătoarele noastre au fost anihilate. Extremele au dat foarte puține goluri, deși avem jucătoare foarte bune“, a continuat Vasile Stîngă.

Întrebat dacă CSM e capabilă de o revenire, precum cea realizată de Ferencvaros în 2023, cel mai bun marcator din istoria naționalei a încercat să dea un răspuns optimist: „E posibil... Dacă CSM prinde o zi bună și joacă dezinvolt, mai ales că acum nu mai are ce pierde, e posibil orice. Dar revin la meciul tur și spun că, din păcate, nu ne-a ajutat nici poarta. Și asta a contribuit la înfrângere, pentru că, în handbalul de astăzi, poarta are un rol decisiv. Așa că, în Franța, ca să întoarcă rezultatul, CSM are nevoie și de o poartă solidă“.

Sferturile Ligii Campionilor la feminin, retur

Sâmbătă

Metz – CSM București (27-24 în tur)

17.00, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2

Gyor – Vipers (30-23 în tur)

19.00, netelevizat în direct, dar în reluare, de la ora 21.30, Digi Sport 4

Duminică

Odense – Bietigheim (26-30 în tur)

15.00, Digi Sport 4

Esbjerg – Ferencvaros (26-25 în tur)

17.00, netelevizat în direct, dar înregistrat, de la ora 18.00, Digi Sport 3

Unde s-au oprit „tigroaicele“ de la CSM în ultimii ani în Ligă

Sezon Faza atinsă Ultima adversară

2022-2023 Sferturi Vipers

2021-2022 Sferturi Esbjerg

2020-2021 Sferturi ȚSKA Moscova

2019-2020 Sferturi Gyor*

2018-2019 Sferturi Metz

2017-2018 Final Four Rostov-Don**

*Dubla cu Gyor s-a anulat din cauza pandemiei.

**CSM a câștigat finala mică, cucerind medaliile de bronz.