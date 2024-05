De câți bani cred românii că au nevoie pentru un trai bun. „Mâncarea e mai scumpă ca în Spania și Italia, gândește-te bine”

Tot mai mulți români, dintre cei plecați să se realizeze financiar în străinătate, se gândesc serios să se întoarcă acasă, însă uneori nu o fac pentru că se tem că nu vor reuși să obțină un venit care să le permită un trai fără griji în România. Dacă pentru unii câteva mii de lei reprezintă un venit bun, alții cred în schimb că e imposibil să se trăiască decent în România.

Un român care este tentat să lase Spania pentru România s-a interesat pe rețelele sociale ce venit ar trebui să aibă în țară pentru un trai decent.

„Trăiesc aici de opt ani și cred că a sosit momentul să mă întorc acasă. Au fost ani în care am muncit pe brânci împreună cu soția, copiii au crescut, iar în Spania se trăiește tot mai greu. N-a fost niciodată un paradis aici, dar parcă de când sunt socialiștii la putere și pun șaua pe oameni e tot mai greu pentru spaniolul de rând. Prețuri mari, taxe mari, inflație. Însă soția se teme că în România va fi și mai greu, deși de câte ori am venit acasă și am fost prin magazine am văzut că la noi e mai scump ca în Spania. De câți bani am avea oare nevoie pentru un trai decent în țară?”, a întrebat el.

În România „se trăiește decent” vs „e sărăcie lucie”

Răspunsurile au fost diverse. În timp ce unii i-au spus că în România se poate trăi decent și au dat mai multe sume ca exemplu, alții i-au recomandat să rămână în Spania. În fine, unii i-au amintit că și Spania este o țară săracă, așa cum arată, de fapt, și statisticile Eurostat.

„Am fost în Spania doar ca turist, dar am mai intrat în supermarketuri și am văzut ca la fel ca în Italia au mâncare mai ieftină ca în România. Salariile sunt clar mai mari în Spania ca la noi, deci oricum ai lua-o nu cred că e o idee bună să te întorci acasă. Rezumând, până și mâncarea e mai scumpă ca în Spania și Italia, gândește-te bine”, i-a spus cineva.

„Bineînțeles că România e mai scumpă ca Spania, iar aici totul e impredictibil. Aici toate partidele își urmăresc interesul, iar la noi ori că va ieși PSD, PNL sau USR ori AUR, toți sunt o apă și un pământ, niște demagogi cărora nu le pasă deloc de oameni. E sărăcie lucie, cred că știi bine. Sigur că nici Spania nu e o țară bogată, dar parcă totuși...”, l-a completat altul.

Altcineva a spus că în România se poate trăi decent cu 700-800 de euro, cu o condiție.

„În România încă se poate trăi rezonabil dacă ai 700-800 de euro salariu, dar cu o condiție. Să nu fie în București, Cluj, Brașov sau alte orașe mari unde sunt prețuri mari. Și să nu plătești chirie, să fii proprietar. Dacă aveți o casă aici, merită să vă întoarceți”, a fost altă opinie.

Altcineva a nuanțat: „Spaniolii au salarii mai mari și prețuri mai mici, dar să te gândești și cât dai acolo pe chirie și că ești departe de cei dragi. Așa că depinde ce alegi: să fii acasă, alături de cei dragi, sau să trăiești printre străini. Acasă probabil că vei câștiga mai puțin, mâncarea te va costa mai mult, dar eu aș zice că merită.”

Câți bani i-ar trebui unui român

Au fost și alte cazuri de români, inclusiv unii care s-au întors acasă de câțiva ani.

„Ne-am întors acasă de trei ani, nu e cu nimic mai rău ca în Spania. În Spania luam 2.000 de euro în construcții, aici iau 2.500 de euro. Lucrez la fel de mult, câștig chiar mai bine aici, așa că pentru mine a fost un avantaj”, a mărturisit alt internaut.

„În România te descurci oriunde și cu 5.000 de lei dacă nu ai cheltuieli mari și dacă ai unde locui. Sigur că nu vei trăi ca un prinț, dar nici în Spania nu e mare boierie”, a fost altă opinie.

„În Spania e la fel de multă sărăcie ca în România. România, Bulgaria, Grecia, Portugalia și Spania sunt printre cele mai sărace țări. Dacă nu ești leneș și ești dispus să muncești, vei trăi rezonabil aici”, i-a spus altul.

„Dacă trăiești într-un oraș în sudul Spaniei, undeva pe malul mării, e o experiență. Dacă trăiești într-un oraș murdar și suprapopulat cum e Madrid sau Barcelona, parcă nu prea merită. Dar depinde mult unde stai și în țară. Că dacă stai într-o localitate săracă din Moldova unde nu există slujbe sau sunt foarte prost plătite nu te vei descurca”, a fost alt mesaj.

Ce spun cifrele oficiale

Românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Practic, românii ar fi mai săraci și decât bulgarii. În rândul statelor membre ale UE, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în 2022 în România (34,4%), Bulgaria (32,2%), Grecia şi Spania (ambele cu 26%). Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia (11,8%), Slovenia (13%) şi Polonia (16%).

Pe de altă parte, românii, ar fi cel mai prost plătiți pe ora de muncă din Uniunea Europeană, după bulgari. Costul mediu orar în UE a fost de 31,80 euro în 2023, în timp ce în România a fost de 11 euro pe oră. Bulgaria, cu un cost cu mâna de lucru de 9,30 euro pe oră, şi România, cu 11 euro pe oră, sunt cenușăresele Uniunii Europene.

Costurile cu mâna de lucru în Uniunea Europeană au urcat anul trecut cu 5,3%, însă ţările membre din Europa de Est au înregistrat ritmuri mai mari de creştere decât media europeană, arată un studiu publicat de Oficiul federal de statistică din Germania, transmite DPA.

Costurile cu mâna de lucru reprezintă cheltuielile totale suportate de angajatori pentru persoanele salariați. Aceste costuri includ compensaţia acordată unui angajat sub formă de salarii şi contribuţii asigurările sociale, cheltuielile cu recrutarea şi pregătirea, precum şi impozitele pe salarii.