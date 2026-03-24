Dumitru Buzatu, fostul preşedinte al CJ Vaslui, rămâne sub control judiciar. Este acuzat că a luat mită 1,25 milioane de lei

Măsura controlului judiciar în cazul fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prelungită cu încă două luni. Decizia Tribunalului Vaslui nu este definitivă.

Măsura controlului judiciar a fost prelungită și pentru Radu Judele, complicele lui Dumitru Buzatu, decizia nefiind definitivă.

Potrivit publicației Vremea Nouă, procesul în dosarul de corupție avansează lent, deși faptele datează din septembrie 2023 și rechizitoriul a fost întocmit rapid de DNA. De aproape un an sunt audiați martori, unii încercând să-l ajute pe Buzatu, precum Ana Maria Obreja, în timp ce martorul-cheie a descris în detaliu modul în care a fost cerută mita.

Buzatu beneficiază de un regim mai permisiv, putând părăsi județul, inclusiv pentru a-și vizita părinții, în timp ce lui Judele i-a fost interzis să-și mai exercite profesia de expert.

Între timp, procesul continuă cu audierea martorilor, inclusiv a Anei Maria Obreja, care ar fi încercat să susțină versiunea lui Buzatu în legătură cu geanta cu bani.

Ana Obreja, fostă șefă de cabinet a lui Dumitru Buzatu, a fost audiată ca martor și a oferit declarații neclare despre geanta cu 1,5 milioane de lei, susținând că nu a văzut-o, deși a recunoscut că l-a întrebat pe Buzatu despre ea.

„În momentul în care încărcam lansetele în Duster, am observat o geantă în portbagaj și l-am întrebat pe dl. Buzatu dacă și-a cumpărat o geantă nouă de la București, din nou. Genți cadou a primit inclusiv de la noi, de la CJ. Și în faza de urmărire penală și acum am spus adevărul: nu am văzut nicio geantă.

Nu am avut discuții legate de o geantă nouă, dar l-am întrebat dacă și-a luat o altă geantă. Nu am văzut decât rucsacul pe care-l purta de obicei. Am crezut că și-a cumpărat o geantă nouă sau un rucsac pentru că nu a adus nimic de la București, așa cum o făcea de obicei. În portbagajul mașinii, nu am văzut nici o geantă nouă, nici lângă și nici în rucsacul din portbagaj.

Dumitru Buzatu avea un rucsac pe care-l purta tot timpul și venea cu el, inclusiv la muncă. Înainte de partida de pescuit revenise de la București și am crezut că a cumpărat ceva de acolo pentru mine. M-am dus la rucsac, crezând că ne-a cumpărat ceva de la București, dar nu am văzut nimic decât niște covrigi de Buzău și rucsacul”, a povestit Ana Obreja în fața magistraților.

În schimb, interceptările arată că aceasta a avut o altă atitudine la fața locului, sugerând că Buzatu obișnuia să primească mită în astfel de genți, ceea ce a contribuit la consolidarea acuzațiilor DNA.

În septembrie 2023, Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție când primea 1,25 milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obțină un contract. Banii au fost găsiți de anchetatori în portbagajul mașinii acestuia, după ce fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant.