Grindina de mari dimensiuni care a căzut în după-amiaza zilei de marți, 6 mai, a lăsat în urmă un dezastru într-un sat din Mehedinți. Primarul spune că satele apărate de sistemul antigrindină de la vecinii sârbi au scăpat, la noi rachetele nu au fost lansate.

Grindina a făcut prăpăd într-un sat din Mehedinți, fiind sute de case și mașini afectate, iar discuțiile legate de folosirea rachetelor antigrindină se reaprind.

În Burila Mare din județul Mehedinți a căzut grindină „cât oul de găină”.

Din cele aproximativ 270 de case câte sunt în satul de centru Burila Mare, 220 au acoperișurile distruse. Mașinile sunt ciuruite, recoltele în câmp au avut aceeași soartă.

„Ro-Alert-ul a venit după 20-25 de minute”

Totul în jur este un dezastru, a declarat primarul Jenică Cicic, pentru „Adevărul”. „Foarte grav, foarte grav, foarte grav. Niciodată n-am văzut, în viața mea, așa ceva. Parcă a venit Apocalipsa. Case distruse, acoperișuri distruse, tavan căzut. Am avut unele cazuri unde am fost aseară și am relocat , să nu cadă tavanele pe ei, acum am avut o familie cu copil pe care am luat-o de acolo, am dus-o unde avem noi o locație - dispensarul veterinar, e a primăriei - i-am dus acolo, sunt în siguranță. De azi-dimineață, de la 8,30, am constituit prin Comitetul local pentru situații de urgență echipe, am trimis pe fiecare ulicioară băieții să evaluăm corect, să știm, când vine echipa de la ISU cu Direcția Agricolă, să știm câte case sunt degradate. Apoi o să mergem în teren, și terenurile agricole sunt foarte degradate, să vedem hectarele de teren agricol cu grâu și cu porumb sunt afectate”, a precizat primarul.

Oamenii s-au apucat deja să strângă în urma dezastrului și-și fac planuri pentru reparații. „Din 270 de case cât avem în Burila, cred că la 220 sunt distruse acoperișurile, tavanele căzute... Dacă a plouat de la 18,30 până la 19,00 și ceva, a dat numai piatră...!”, a mai precizat primarul.

Satul Burila Mare este în zona de protecție a stației antigrindină de la Jiana, a mai spus primarul. Doar că stația n-a funcționat, cum nu mai funcționează nicio stație, după protestul fermierilor din mai multe zone ale țării care s-au opus folosirii sistemelor antigrindină, acuzând că acest sistem ar împiedica precipitațiile.

„Intrăm în zona de protecție de la Jiana și când am vorbit mi s-a spus că – știți, au fost niște agricultori...- Nu este viabil sistemul, au închis-o, și-au luat utilajele. Eram alocați stației de la Jiana, dar dacă nu merge, ce să facem. Niciodată n-au folosit-o”, a adăugat primarul.

Alte sate ale localității, apărate de sistemul antigrindină de la vecinii sârbi

Celelalte sate ale comunei Burila Mare - Izvorul Frumos, Țigănașu, Crivina și Vrancea, au fost ferite de prăpădul înregistrat în satul de centru, iar explicația primarului este aceea că au intrat în zona de protecție a stației antigrindină de pe malul sârbesc al Dunării. La noi atât de bine a funcționat totul încât și mesajul de avertizare RO-Alert a venit la 20-25 de minute de când s-a pornit potopul, a mai spus primarul.

„Sunt aproape de sârbi, a funcționat a lor, n-am probleme (n. red. - în celelalte sate). Mi-a trimis Ro-Alert după vreo 20 de minute, 25 de minute, după ce a căzut grindina, a spart la mașini la toată lumea... Poate 90% din mașinile care au fost aseară în Burila Mare au parbrizele sparte, absolut tot. Și le evaluăm și parbrize și tot ce trebuie, deși nu cred că dă nimeni un leu. Ro-Alert a început după 20 de minute, când aproape se terminase. Ce să vă spun eu, totul a funcționat perfect”, a mai spus primarul.

Fermierii sunt la rândul lor disperați, pentru că pe lângă pagubele de acasă au de evaluat și dezastrul din câmp. Culturile sunt terminate, după ce au făcut cheltuieli însemnate.

Grindina a făcut prăpăd și altădată în zonă, în vara anului trecut urgia abătundu-se asupra orașului Drobeta Turnu-Severin.