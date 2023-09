Compania care a curățat Statuia Libertății din New York a readus la viață o piață din Timișoara FOTO

O companie multinațională din Germania, cunoscută ca lider mondial în domeniul tehnologiilor de curățare, a dorit să contribuie la readucerea la lumină a frumuseții Timișoarei, în anul de Capitală Europeană a Culturii: a fost curățată Piața Sfântul Gheorghe.

Piaţa Sfântul Gheorghe, cea mai veche piață din Timişoara, a făcut parte din proiectul de reabilitare a zonei istorice, căpătând actuala față în 2016. De atunci nimeni nu s-a mai ocupat serios de o igienizare completă și specializată a pieței și, în special, a statuii lui Sfântu Gheorghe călare pe balaur.

A fost nevoie de o inițiativă privată, a unei companii internaținale, obișnuită cu proiecte de susținere gratuită a conversării monumentelor și a clădirilor istorice.

„Acest proiect de restaurare și curățare este o componentă a angajamentului nostru de responsabilitate socială. Avem o misiune pe care ne-am asumat-o la nivel global, de a menține, a curăța, de a ne îngriji de tot ce înseamnă lucru valoros pentru omenire. De la clădiri de valoare, până la monumente. Sub umbrela acestei misiuni globale, acum suntem la Timișoara, un oraș cu o însemnătate specială pentru noi toți. Timișoara este cunoscută nu doar pentru istoria sa bogată, ci și pentru faptul că este Capitală Europeană a Culturii în acest an. Ne bucurăm că putem contribui la păstrarea frumuseții acestui oraș, într-un moment atât de semnificativ. În România am mai avut un asemenea proiect în urmă cu mai mulți ani, la Sibiu, la Podul Minciunilor, dar la nivel global avem foarte multe proiecte”, a declarat Monica Iavorschi, CEO Kärcher România.

Proiectul de curățire a durat două zile și au lucrat zece specialiști de la Kärcher, care au venit cu un camion de echipamente. S-a efectuat curățarea pavajului, a scărilor și a pereților din beton înconjurători. De asemenea, a fost curățată și statuia Sfântul Gheorghe.

Acum Piața Sfântul Gheorghe strălucește din nou. Schimbarea a fost apreciată și de primarul Dominic Fritz, care a participat la finalizarea lucrărilor de curățare.

„Curățenia este foarte importantă pentru noi. Ne bucurăm mereu când putem să stimulăm implicarea mediului privat, iar asta în acest an de Capitală Culturală Europeană funcționează extraordinar de bine. Avem foarte multe firme care vor să se implice. Piața Sfântul Gheorghe este o piață extraordinar de frumoasă, care a fost reabilitată acum câțiva ani, dar care a stat întotdeauna în umbra celor trei piețe mari din centrul istoric: Victoriei, Unirii și Libertății. Vrem să începem un nou capitol în viața Pieței Sfântul Gheorghe, vrem să umplem aceată piață cu mai multă viață. Pentru asta trebuie să fie și curat”, a spus Dominic Fritz.

De-a lungul timpului, compania germană a intervenit în numeroase zone de patrimoniu din lumea întreagă. Au curățat statuia Mântuitorului Isus de la Rio de Janiero, statuia președinților americani de pe Muntele Rushmore, Statuia Libertății din New York, faimosul London Eye, Poarta Brandenburg, sau cel mai înalt monument din Germania, statuia Herman.

“În Piața Sfântul Gheorghe din Timișoara a fost o lucrare destul de dificilă din punct de vedere al restricțiilor pe care le-am avut. Pe statuie este aplicat un lac, pe partea metalică, unde nu s-a putut interveni cu detergenți și alți agenți de curățare. Am putut să folosim doar apă, la presiune de 140 de bari, cu o temperatură de 60 de grade maxim, pentru a elimina dejecțiile de păsări. Pe partea de soclu, din cauza multiplelor restaurări, sunt elemente lipite sau chituite, astfel că singura modalitate de curățare a fost cu gheață carbonică. În ceea ce privește pavajul, s-a spălat în primul rând cu apă sub presiune de 140-160 de bari, am îndepătat noroiul și zona de vegetație, unde erau mușchi și burieni. La final s-a spălat și s-a dat o lustruire”, a declarat inginerul Cristian Anghel, șeful echipei.

Piața Sfântul Gheorghe din Timișoara reprezintă un colț de istorie ce se întinde încă din anul 1323, când a fost atestată pentru prima dată existența Bisericii Sfântul Gheorghe în acest loc. Odată cu cucerirea otomană a fost transformată în Marea Moschee. După eliberarea Cetăţii Timişoarei de către trupele conduse de Eugeniu de Savoya, în 1754, a început reconstrucţia bisericii aflate într-o stare foarte proastă.

A devenit biserica iezuită Sfântul Gheorghe, demolată în perioada 1913-1914. Statuia din Piața Sfântul Gheorghe nu este însă un monument foarte vechi. Monumentul a fost ridicat în 1996 de Memorialul Revoluţiei, în memoria copiilor care au murit în Timișoara, în evenimentele din decembrie 1989.